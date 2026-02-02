Trump schließt Kennedy Center für zwei Jahre - "Kompletter Umbau"

"Kompletter Umbau" von Kulturhaus:Trump schließt Kennedy Center für zwei Jahre
US-Präsident Trump hat dem renommierten Kennedy Center in Washington erst seinen Namen hinzugefügt. Jetzt will er das Kulturzentrum für zwei Jahre schließen, um es umzugestalten.
US-Präsident Donald Trump hat die Schließung der angesehensten Kultureinrichtung in Washington für eine Dauer von zwei Jahren für Renovierungsarbeiten bekannt gegeben. Dies sei "der schnellste Weg, um das 'Trump Kennedy Center' auf das höchste Niveau an Erfolg, Schönheit und Pracht zu bringen", erklärte Trump am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social.
Protest gegen Umbenennung durch Trump
In dem prunkvollen Bau am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Im vergangenen Dezember hatte das von Trump angeführte Direktorium die Kultureinrichtung in "Trump Kennedy Center" umbenannt. Das hatte zu Protest geführt: Mehrere Künstlerinnen und Gruppen sagten ihre Auftritte ab.
Das Zentrum soll ab dem 4. Juli - dem 250. Jahrestag der Ratifizierung der US-Unabhängigkeitserklärung - renoviert werden, wie Trump auf Truth Social erklärte. Die Entscheidung müsse noch vom Direktorium abgesegnet werden. Die Mitglieder des Gremiums wurden von Trump ausgewählt.
Genaue Pläne von US-Präsident unklar
Die verschiedenen Veranstaltungen der Einrichtung würden die Bau- und Renovierungsarbeiten behindern und verlangsamen, erklärte der US-Präsident. Daher sei eine vorübergehende vollständige Schließung notwendig.
Was genau der "komplette Umbau" umfassen werde, war zunächst unklar. Trump betont jedoch seit langem, dass das Bauwerk marode sei und einer Überholung bedürfe.
Trump kritisiert "linke" Programminhalte
Der MAGA-Politiker (Make America great again) hatte das Kennedy Center nach seinem Amtsantritt im Januar als "woke" angeprangert. Er setzte einen Gefolgsmann als Präsidenten ein, besetzte das Direktorium neu und ließ sich selbst zum Vorsitzenden wählen. Angeblich "linke" Programminhalte wurden in der Folge gestrichen und durch "patriotische" ersetzt. Trump nahm zudem bauliche Veränderungen vor.
Das 1971 eröffnete Kulturzentrum war nach dem 1963 ermordeten Demokraten John F. Kennedy ernannt worden, der mit seiner Frau zu Lebzeiten Geld für den Bau gesammelt hatte. Es galt bis vor Kurzem als über den Parteien stehende Einrichtung mit rund zwei Millionen Besuchern jährlich.
