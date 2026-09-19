Kopenhagen bestätigt geplantes Abkommen:Grönland: Trump verkündet Einigung mit Dänemark
Nach Angaben von US-Präsident Trump haben sich die USA und Dänemark auf ein Abkommen zu Grönland verständigt. Die dänische Ministerpräsidentin bestätigte lediglich das Vorhaben.
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit Dänemark über die Zukunft der autonomen dänischen Insel Grönland bekannt gegeben. Die Vereinbarung übertrage die "dauerhafte Kontrolle" über die Sicherheit der Insel an Washington, teilte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social mit. Zudem werde es "Gegnern" der USA verboten, eine militärische Präsenz auf der Arktisinsel zu errichten.
Das Büro der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bestätigte zunächst lediglich, dass Grönland, Dänemark und die USA in der kommenden Woche ein Abkommen unterzeichnen werden, das die Sicherheit der Arktis und im nordatlantischen Raum stärke.
Frederiksen erklärte laut der Mitteilung, das Abkommen sei "gut" für die Nato und Europa. Es sei "ein Abkommen, das gleichzeitig die Souveränität und territoriale Integrität des Königreichs sowie das Selbstbestimmungsrecht des grönländischen Volkes anerkennt".
ZDF-Korrespondent: Nicht die Zäsur, die Trump inszeniert
ZDF-Korrespondent in den USA, David Sauer, sieht in Trumps Ankündigung nicht den großen Durchbruch: "Trump bleibt in seiner typischen Manier vage", erklärt er.
Letztlich handle es sich bei der Einigung "mutmaßlich um einen vertieften strategischen Pakt - und nicht um die fundamentale geopolitische Zäsur, als die der Präsident dieses Abkommen inmitten spürbar schwächelnder Umfragewerte zu inszenieren sucht."
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