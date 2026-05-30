Gesundheitscheck:Trumps Arzt: US-Präsident fit, aber sollte abnehmen
Blutergüsse an den Händen, Müdigkeit bei Terminen: Trumps Gesundheit wird genau beobachtet. Laut seinem Arzt ergab ein Check keine Auffälligkeiten - doch er solle Gewicht abbauen.
US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes, Sean Barbabella, bei bester Gesundheit. Trump weise starke Herz-, Lungen- und neurologische Funktionen auf, erklärte Barbabella laut einer am Freitagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung. Er sei uneingeschränkt dazu in der Lage, alle Pflichten als Oberbefehlshaber und Staatsoberhaupt zu erfüllen.
Trump selbst hatte am Dienstag nach seiner regulären Untersuchung im Walter-Reed-Militärkrankenhaus gesagt, alles sei perfekt verlaufen. Daran beteiligt waren laut Barbabellas Bericht 22 Spezialistinnen und Spezialisten.
Der Gesundheitszustand des Präsidenten steht unter genauer Beobachtung. Bilder von geschwollenen Knöcheln, blauen Flecken an den Händen und einem fleckigen Hals haben Fragen zur Gesundheit des 79-Jährigen aufgeworfen - ebenso wie Anfälle von Schläfrigkeit bei offiziellen Terminen.
Arzt: Blutergüsse durch häufiges Händeschütteln
Barbabella wies auf eine leichte Schwellung der Unterschenkel hin, die sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe. Die Blutergüsse an den Händen seien harmlos. Sie entstünden durch häufiges Händeschütteln in Verbindung mit der Einnahme von Aspirin zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die allgemeine Herzfunktion des Präsidenten sei normal. Eine "umfassende neurologische Untersuchung" habe einen normalen geistigen Zustand belegt. Trump sei auch auf Depressionen und Angstzustände getestet worden.
Der Arzt nannte keinen Grund für eine Hautbehandlung am Hals im März und ließ auch eine MRT-Untersuchung im Oktober unerwähnt.
BMI zeigt Übergewicht
Laut dem Bericht wurde Trump von seinem Arzt vorbeugend beraten. Er habe Ratschläge zur Ernährung bekommen sowie die Empfehlung zur Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin. Er solle sich mehr bewegen und Gewicht abbauen.
Trump wiegt laut der Mitteilung bei einer Größe von rund 1,90 Metern 108 Kilogramm. Das ergibt einen Body Mass Index von 29,7 - ein Wert ab 30 gilt als adipös. Beim vorigen Gesundheitscheck vor gut einem Jahr hatte Trump noch 101,6 Kilogramm gewogen.
Trump ist ältester vereidigter Präsident
Es gibt kein Gesetz, das eine vollständige Veröffentlichung aller gesundheitlichen Daten eines Präsidenten vorschreibt. Vorherige Berichte zu Trumps Gesundheit waren jedoch dafür kritisiert worden, wenige Details zu nennen und Statistiken anzuführen, die von einigen Medizinerinnen und Medizinern skeptisch gesehen werden.
Trump wird im Juni 80 Jahre alt. Bei Amtsantritt war er älter als alle Präsidenten vor ihm. Trump betont häufig, dass er tatkräftiger und fitter sei als sein demokratischer Vorgänger Joe Biden. Dieser hatte das Amt im vergangenen Jahr im Alter von 82 Jahren niederlegen müssen, nachdem Fragen über seine gesundheitliche Eignung aufgekommen waren.
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