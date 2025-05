Trump: USA wollen Atomkraft massiv ausbauen

Die USA wollen die Nutzung der Atomenergie massiv ausbauen. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag vier Dekrete, um den Bau neuer Kernkraftwerke zu ermöglichen. Die Vereinigten Staaten wollten wieder "eine echte Macht" in der Nuklearbranche werden, sagte Trump.

Strombedarf der Rechenzentren für KI decken

"Flood the Zone with Shit", geprägt von Steve Bannon, wirkt: Medien kommen kaum nach. Die Doku über Trump und die Tech-Eliten zeigt, wie gefährlich dieser Trend für die USA wird.

Zudem will die US-Regierung für die Brennstäbe heimisches Uran fördern und anreichern, bisher sind die Vereinigten Staaten auf Importe angewiesen. Aus Trumps Umfeld hieß es, noch während seiner zweiten Amtszeit - also bis Januar 2029 - sollten neue Reaktoren genehmigt und gebaut werden.

Uranbergbauprojekt nach 14-tägiger Prüfung genehmigt

Das Velvet-Wood-Minenprojekt in San Juan County wird Uran fördern, das sowohl in der Kernenergie als auch in der Kernwaffenproduktion verwendet wird. Außerdem soll Vanadium gewonnen werden, ein Metall, das in Batterien oder zur Verstärkung von Stahl und anderen Legierungen verwendet werden kann.