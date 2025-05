Annäherung im Zollstreit mit den USA? Experte skeptisch

Sie wollen die bestehenden Handelsstreitigkeiten "rasch beilegen". In einem Telefonat beschlossen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump eine enge Zusammenarbeit. Dabei betonte Merz, dass Russland einem Waffenstillstand zustimmen müsse, um Raum für Verhandlungen zu schaffen.

Trump habe zugesagt, die deutschen und europäischen Bemühungen in dieser Richtung "nachdrücklich" zu unterstützen. "Ich möchte nicht, dass wir in einen offenen Handelskrieg gehen", sagte Merz. Zudem forderte er die gegenseitige Anerkennung technologischer Standards.

Kanzler Merz lehnt neue EU-Schulden ab, während in der NATO bald jedes Mitglied mehr für Verteidigung ausgeben soll. Für eine Waffenruhe in der Ukraine sieht Merz Moskau am Zug.

