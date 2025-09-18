Erfolg der Ukraine:Russische Streitkräfte um Sumy zurückgedrängt
Die Ukraine vertreibt russische Truppen aus der Region Sumy und stabilisiert die Frontlinie. Eine erneute russische Offensive in dieser Region gilt als unwahrscheinlich.
Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Region Sumy einen Angriff auf russische Truppen begonnen. Diese waren Anfang dieses Jahres in die Region eingefallen, um den ukrainischen Einmarsch in die Kursk-Region zu stoppen. Ende Mai und Anfang Juni rückten die russischen Verbände weiter vor und näherten sich Sumy so weit, dass sie auch Rohrartillerie einsetzen konnten.
Russischen Vormarsch in Sumy gestoppt
Die Ukraine startete im Sommer einen Gegenangriff und stoppte den russischen Vormarsch. Das komplizierte Gelände und der geschickte Einsatz von Elitetruppen kamen der Ukraine zugute. Die Ukraine beabsichtigte auch, die Russen aus der Region Sumy zu vertreiben und die volle Kontrolle über die Staatsgrenze wiederherzustellen.
Die Russen leisteten jedoch ebenfalls erbitterten Widerstand und nutzten dabei das Gelände zu ihrem Vorteil. Außerdem zwangen die sich verschärfenden Kämpfe im Donbass die Ukraine dazu, viele Einheiten aus anderen Abschnitten der Front dorthin zu verlegen, darunter auch aus Sumy.
Ukraine erobert erste Dörfer zurück
Erst Mitte Juli begann die Ukraine, Gebiete zurückzugewinnen und konnte zunächst die Dörfer Kindratiwka und Andrijiwka befreien. Danach stabilisierte sich die Frontlinie etwas, obwohl die Kämpfe nie aufhörten. Beide Seiten setzten eine große Anzahl von Drohnen ein, darunter auch Glasfaserdrohnen. Die Russen beschossen die ukrainischen Truppen auch von der russischen Seite der Grenze aus intensiv.
Ukrainische Armee isoliert russische Soldaten
Mitte September gewann die Offensive der Ukraine wieder an Dynamik. Ein Grund für den Erfolg war, dass Russland Truppen aus dem Sumy-Bogen abziehen und in Richtung Pokrowsk verlegen musste.
So gelang es den Ukrainern Berichten zufolge, etwa 300 russische Soldaten im Dorf Oleksijiwka einzukesseln. Schlechte Operationsführung, verzögerte Entscheidungen sowie die geringe Qualität der Truppen trugen dazu bei, dass Russland die Einkesselung nicht verhindern konnte.
Frontlinie bei Sumy verliert an Bedeutung
Es bleibt zwar abzuwarten, ob es der Ukraine gelingen wird, die russischen Truppen vollständig aus der Region Sumy zu vertreiben, doch die jüngsten Erfolge sowohl in Oleksijiwka als auch in Kostjantyniwka machen deutlich, dass Russland in nächster Zeit nicht in der Lage sein wird, tiefer in die Region Sumy vorzudringen.
Das bedeutet auch, dass die Stadt Sumy zwar weiterhin sehr intensiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen ausgesetzt sein wird, manchmal auch mit Langstrecken-Raketensystemen, die russische Artillerie jedoch nicht in die Reichweite der Rohrartillerie vordringen kann. Daher wird die Stadt von den extrem zerstörerischen und wahllosen russischen Artillerieangriffen verschont bleiben, wie sie zuvor in Mariupol und auch in Charkiw zu beobachten waren.
Insgesamt ist es zwar wahrscheinlich, dass die Russen noch einige Dörfer am Rande der Region Sumy halten können, aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie hier weiter vorrücken können, insbesondere angesichts der langsam näherkommenden Herbstregenzeit. Die allgemeine Bedeutung der Frontlinie bei Sumy dürfte etwas abnehmen, da beide Seiten ihre Bemühungen auf die größere Region Pokrowsk konzentrieren werden.
