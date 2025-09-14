Ukraine: Benötigen 2026 mindestens 100 Milliarden für Verteidigung

Kommendes Jahr:Kiew: Benötigen 100 Milliarden für Verteidigung
2026 benötigt die Ukraine mindestens 100 Milliarden Euro - auch, wenn der Krieg beendet sein sollte. Dabei pocht das Land auch auf die Beschlagnahmung von russischem Vermögen.
Die Ukraine braucht nach eigenen Angaben im nächsten Jahr mindestens 120 Milliarden Dollar (102,3 Milliarden Euro), um die russischen Angreifer in ihrem Land zu bekämpfen.
Zudem sei ein ähnlicher Betrag zur "Aufrechterhaltung der Armee" notwendig, selbst wenn der Krieg beendet wäre, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal am Samstag bei einer Konferenz in Kiew.
Ein Drittel der Wirtschaftsleistung fließt in Verteidigung
Die Ukraine gibt etwa ein Drittel ihrer gesamten Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus und ist auf Finanzhilfen von ihren westlichen Verbündeten angewiesen. Die Ukraine riskiere, weiteres Land an Russland zu verlieren, wenn sie auf dem Schlachtfeld weiterhin finanziell unterlegen sei, sagte Schmyhal.
Schmyhal: Russische Vermögenswerte beschlagnahmen
Er schlug vor, eingefrorene russische Vermögenswerte im Westen zu beschlagnahmen, um die Verteidigungsausgaben zu finanzieren, und sagte, die Ukrainer trügen nach dreieinhalb Jahren Krieg bereits eine erhebliche Steuerbelastung.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch vorgeschlagen, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen, um einen "Reparationskredit" für die Ukraine zu finanzieren; sie betonte jedoch, dass der 27 Mitgliedstaaten umfassende Block die Vermögenswerte selbst nicht beschlagnahmen werde.
