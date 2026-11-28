Premier Sánchez kämpft um Wiederwahl:Spanien vor historischem Machtwechsel?
von Luis Jachmann, Madrid
Die Konservativen gehen als Favorit in die spanischen Parlamentswahlen. Erstmals seit dem Ende der Diktatur könnten sie eine Allianz mit der extremen Rechten eingehen.
Auf den letzten Metern strauchelt der Favorit der letzten Wochen ein wenig. Das progressive Lager wirft dem konservativen Spitzenkandidaten Alberto Núñez Feijóo Sexismus vor. In einer TV-Debatte habe er sich abfällig gegenüber einer linken Kandidatin geäußert. Einen Tag später, zum Abschluss des Wahlkampfs, schaltet Feijóo vor eigenen Anhängern in Sevilla in den Angriffsmodus:
Spaniens schlechte Stimmung wegen schwacher Kaufkraft
Seinem Ziel, Spaniens kommender Regierungschef zu werden, war der gebürtige Galicier nie so nahe. Der 65-Jährige möchte nach acht progressiven Jahren einen konservativen Kurs einschlagen. Er könnte die Führung eines Landes übernehmen, das ökonomisch gut dasteht. Kein Staat in der Eurozone hat im vergangenen Quartal prozentual so ein hohes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Und dennoch drückt bei vielen Menschen der Mittelschicht der Schuh: Sie sorgen sich angesichts steigender Lebensunterhaltskosten Mietpreise um ihre Zukunft.
Für viele Eingewanderte aus Südamerika, die auf Baustellen, in Hotels und Restaurants zum Tourismusboom beitragen, sind diese Kosten nicht zu stemmen. Premierminister Pedro Sánchez hat dafür gesorgt, dass die Zugewanderten leichter an Aufenthaltstitel kommen. Dafür hat der Sozialdemokrat viel Gegenwind in der Bevölkerung spüren müssen. Und Sánchez hat den Mindestlohn und das Rentenniveau angehoben. Sein Credo: soziale Reformpolitik für mehr soziale Gerechtigkeit. Er spricht beim letzten Meeting vor dem Wahltag in Madrid von einer Richtungsentscheidung:
Sánchez wirft Feijóo vor, die Frauenrechte und den Schutz sexueller Minderheiten zurückdrehen zu wollen.
Sánchez' linke Regierung wackelt
Sein Herausforderer schielt auf eine Zusammenarbeit mit der Partei "Vox" am rechten Rand. Eine stabile Mehrheit scheint laut Umfragen realistisch. Mit einem Aus der Ära Sánchez würde in Europa eine der letzten Regierungen mit deutlich linkem Profil verschwinden. Und für Spanien könnte diese Wahl einen historischen Kurswechsel einleiten:
Richtungsentscheidung zwischen linkem und rechtem Lager
In der spanischen Demokratie seit 1975 wäre das ein Novum. Politikwissenschaftlerin Monge beobachtet einen zugespitzten Wahlkampf - mit zwei klaren Blöcken: rechts und links. In Spanien ist bei den Konservativen keine Rede von einer Brandmauer. Schon auf kommunaler und regionaler Ebene haben die ultrarechte "Vox" und die konservative PP gemeinsame Sache gemacht.
Politologin Monge dazu: "Die Konservativen übernehmen bereits die Positionen vom rechten Rand: beim Umweltschutz, bei der Energiewende, bei wichtigen kulturpolitischen Fragen." Anders als in weiten Teilen Europas haben die beiden traditionellen Volksparteien in Spanien noch viel Gewicht. Aber sie bestimmen nicht allein die Geschicke des Landes. Am Ende könnte die Ultrarechte für die Konservativen zum Königsmacher werden.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr Nachrichten aus Spanien
Überraschende Erklärung:Spanien: Ministerpräsident Sanchez kündigt Neuwahlen anmit Video1:56
Trotz landesweiten Protesten:Spaniens Regierung scheitert mit Dekret gegen Zwangsräumungmit Video0:25
Nach massiven Protesten:Spanien: Einigung nach Zwangsräumung von 87-Jährigermit Video0:22
Mehr Mieterschutz gefordert:Demonstrationen nach Zwangsräumung von 87-Jähriger in Madridmit Video1:31
Proteste nach Rauswurf von Seniorin:Fall Maricarmen: Spanien plant Maßnahmen gegen Wohnkrisemit Video2:12
Flüchtlinge überquerten Grenze:Sánchez: Andrang auf Ceuta war nicht von Marokko geplantmit Video0:25
Humanitäre Krise in spanischer Exklave:Spanien: Zehntausende protestieren wegen Ceuta-Krisemit Video0:41
Spaniens Regierung setzt auf Migration:Irregulär eingereiste Migranten können Status legalisierenBrigitte Müller, Madridmit Video2:08