Die Konservativen gehen als Favorit in die spanischen Parlamentswahlen. Erstmals seit dem Ende der Diktatur könnten sie eine Allianz mit der extremen Rechten eingehen.

Am Sonntag wählt Spanien ein neues Parlament. Wohnungsnot, irreguläre Einwanderung und Korruption ärgern viele Menschen im Land. 27.11.2026 | 2:53 min

Auf den letzten Metern strauchelt der Favorit der letzten Wochen ein wenig. Das progressive Lager wirft dem konservativen Spitzenkandidaten Alberto Núñez Feijóo Sexismus vor. In einer TV-Debatte habe er sich abfällig gegenüber einer linken Kandidatin geäußert. Einen Tag später, zum Abschluss des Wahlkampfs, schaltet Feijóo vor eigenen Anhängern in Sevilla in den Angriffsmodus:

An diesem Wahlsonntag wird sich der Wandel durchsetzen. Wir werden gewinnen. „ Alberto Núñez Feijóo, Parteivorsitzender Partei PP

Holt er im Falle eines Wahlsiegs die extreme Rechte mit ins Boot?Alberto Núñez Feijóo, Spitzenkandidat der spanischen Konservativen Quelle: epa

Spaniens schlechte Stimmung wegen schwacher Kaufkraft

Seinem Ziel, Spaniens kommender Regierungschef zu werden, war der gebürtige Galicier nie so nahe. Der 65-Jährige möchte nach acht progressiven Jahren einen konservativen Kurs einschlagen. Er könnte die Führung eines Landes übernehmen, das ökonomisch gut dasteht. Kein Staat in der Eurozone hat im vergangenen Quartal prozentual so ein hohes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Und dennoch drückt bei vielen Menschen der Mittelschicht der Schuh: Sie sorgen sich angesichts steigender Lebensunterhaltskosten Mietpreise um ihre Zukunft.

Der Streit um Mieterschutz hat die Regierung von Pedro Sanchez zu vorgezogenen Parlamentswahlen bewegt. 25.11.2026 | 2:07 min

Für viele Eingewanderte aus Südamerika, die auf Baustellen, in Hotels und Restaurants zum Tourismusboom beitragen, sind diese Kosten nicht zu stemmen. Premierminister Pedro Sánchez hat dafür gesorgt, dass die Zugewanderten leichter an Aufenthaltstitel kommen. Dafür hat der Sozialdemokrat viel Gegenwind in der Bevölkerung spüren müssen. Und Sánchez hat den Mindestlohn und das Rentenniveau angehoben. Sein Credo: soziale Reformpolitik für mehr soziale Gerechtigkeit. Er spricht beim letzten Meeting vor dem Wahltag in Madrid von einer Richtungsentscheidung:

Am Sonntag werden sich die Frauen für den Fortschritt entscheiden und gegen den Rückschritt, den das rechte Lager herbeiführen möchte. „ Pedro Sánchez, Ministerpräsident Spanien

Sánchez wirft Feijóo vor, die Frauenrechte und den Schutz sexueller Minderheiten zurückdrehen zu wollen.

In Spanien führt laut Umfragen vor der Wahl die konservative Volkspartei vor Regierungschef Sanchez' Sozialdemokraten. 27.11.2026 | 3:56 min

Sánchez' linke Regierung wackelt

Sein Herausforderer schielt auf eine Zusammenarbeit mit der Partei "Vox" am rechten Rand. Eine stabile Mehrheit scheint laut Umfragen realistisch. Mit einem Aus der Ära Sánchez würde in Europa eine der letzten Regierungen mit deutlich linkem Profil verschwinden. Und für Spanien könnte diese Wahl einen historischen Kurswechsel einleiten:

Es ist das erste Mal seit dem Ende der Franco-Diktatur, dass die extreme Rechte Teil einer Regierung werden könnte. „ Cristina Monge, Politologin Universität Complutense Madrid

Premier Pedro Sánchez liegt in Umfragen hinter seinem konservativen Konkurrenten Alberto Feijóo. Quelle: ZDF

Richtungsentscheidung zwischen linkem und rechtem Lager

In der spanischen Demokratie seit 1975 wäre das ein Novum. Politikwissenschaftlerin Monge beobachtet einen zugespitzten Wahlkampf - mit zwei klaren Blöcken: rechts und links. In Spanien ist bei den Konservativen keine Rede von einer Brandmauer. Schon auf kommunaler und regionaler Ebene haben die ultrarechte "Vox" und die konservative PP gemeinsame Sache gemacht.

Verursacht durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten erlebt Spanien seit Monaten eine Protestwelle. 25.11.2026 | 7:13 min

Politologin Monge dazu: "Die Konservativen übernehmen bereits die Positionen vom rechten Rand: beim Umweltschutz, bei der Energiewende, bei wichtigen kulturpolitischen Fragen." Anders als in weiten Teilen Europas haben die beiden traditionellen Volksparteien in Spanien noch viel Gewicht. Aber sie bestimmen nicht allein die Geschicke des Landes. Am Ende könnte die Ultrarechte für die Konservativen zum Königsmacher werden.

Vor 50 Jahren starb Diktator Francisco Franco und Spanien begann den Weg in die Demokratie. 11.11.2025 | 53:03 min