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Studie: Social-Media-Altersgrenze in Australien fast wirkungslos

Studie:Social-Media-Altersgrenze in Australien fast wirkungslos

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Wenige Monate nach Einführung eines Mindestalters für Social Media in Australien ist ein erstes Fazit ernüchternd: Effekte sind kaum nachweisbar. Auch hierzulande wird diskutiert.

21.04.2025, Bayern, Roth: ILLUSTRATION - Ein Junge liegt auf einem Sofa und guckt auf sein Smartphone. (gestellte Szene)

Laut einer Studie habe Australiens Social Media-Verbot für Unter-16-Jährige keine nennenswerten Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten.

25.06.2026 | 0:24 min

Als erstes Land der Welt hatte Australien Ende vergangenen Jahres ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren erlassen - nun wurde eine der ersten Studien zu den Auswirkungen veröffentlicht. Das Ergebnis ist für Befürworter der Maßnahme ernüchternd: Das Verbot hatte bisher wenig Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten von Teenagern bei Angeboten wie Instagram, Facebook und TikTok.

In der von in Australien ansässigen Forschern vorgenommenen und am Donnerstag im renommierten "British Medical Journal" veröffentlichten Studie heißt es:

Wir haben keine hinreichenden Belege dafür gefunden, dass das Gesetz bereits nennenswerte Auswirkungen auf die Nutzung sozialer Medien bei Jugendlichen unter 16 Jahren hatte.

Jacqui Wise, Studienautorin

Minderjährige Nutzer umgehen demnach die per Gesetz erlassenen Beschränkungen, indem sie beispielsweise Fake-Accounts erstellen oder Konten nutzen, die auf ältere Personen registriert sind.

A 13-year-old boy poses at his home as he looks at social media on his mobile phone in Sydney on December 8, 2025. Australia will ban young teenagers from social media on December 10, 2025, launching a world-first crackdown designed to unglue children from addictive scrolling on the likes of Facebook, Instagram and TikTok.

Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat Empfehlungen vorgelegt, um Kinder und Jugendliche im Internet mehr zu schützen. Auch ein Social-Media-Mindestalter wird diskutiert.

24.06.2026 | 2:45 min

Kaum Veränderungen bei der Nutzung

Die Forscher befragten für ihre Studie zunächst mehr als 400 junge Social-Media-Nutzer unmittelbar vor Inkrafttreten der Beschränkungen. Drei Monate später dann wurden diese Heranwachsenden erneut zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Bei den 12- bis 13-Jährigen gab es der Studie zufolge kaum Veränderungen bei der Nutzung der Plattformen, bei der Altersgruppe der 14- bis 15-Jährigen einen leichten Rückgang und bei den Nutzern ab 16 Jahren einen Anstieg.

Australien war mit seinem im Dezember vergangenen Jahres in Kraft getretenen Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige weltweiter Vorreiter. Seitdem erließen mehrere weitere Länder ähnliche Vorschriften.

Eine Jugendliche sitzt auf dem Boden und nutzt ein Smartphone - auf dem Display sind verschiedene Apps zu sehen.

Jugendliche sehen laut einer EU-Umfrage soziale Medien positiver als ihre Eltern. Knapp die Hälfte vermutet positive Effekte für ihre mentale Gesundheit.

17.06.2026 | 0:26 min

Deutschland: Mindestalter von 13 Jahren gefordert

Auch in Deutschland wird über das Thema diskutiert: Nach monatelanger Arbeit hatte am Mittwoch eine Expertenkommission ihre Handlungsempfehlungen für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt vorgestellt.

Das vom Familienministerium eingesetzte Gremium riet von einem strengen pauschalen Social-Media-Verbot ab. Stattdessen schlug es entweder eine Mindestaltersgrenze von 13 Jahren oder Beschränkungen für einzelne Social-Media-Angebote vor.

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 25.06.2026 ab 08:35 Uhr Uhr.
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