In der Ukraine bedrohen russische Drohnen die Bevölkerung. Komponenten dieser kommen aus westlichen Staaten - auch aus Deutschland. Ein Grund für Selenskyi zu heftiger Kritik.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass weiterhin einige Bauteile russischer Waffen aus dem Ausland stammten. Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beklagt, dass trotz der Sanktionen weiterhin zahlreiche Bauteile russischer Waffen aus dem Ausland stammten.

Selenskyj fordert striktere Kontrolle westlicher Exporte

"Während des massiven kombinierten Angriffs auf die Ukraine in der Nacht des 5. Oktober hat Russland 549 Waffensysteme benutzt, die 102.785 im Ausland hergestellte Komponenten enthielten", schrieb er in sozialen Medien.

Beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen ist eine bessere Drohnenabwehr das zentrale Thema. Der ukrainische Präsident Selenskyi berichtet über Erfahrungen seiner Streitkräfte. 02.10.2025 | 1:49 min

Auch deutsche und US-Bauteile in russischen Drohnen

Demnach sind darunter auch welche von Unternehmen aus Deutschland, den USA, China und Taiwan sowie Großbritannien. Mehr als 100.000 im Ausland hergestellte Bauteile seien in Kampfdrohnen gefunden worden.

Es ist entscheidend, jede Umgehung von Sanktionen zu unterbinden, denn Russland nutzt jede, um weiter zu töten. „ Wolodymyr Selenskyi

Kanzler Merz vermutet Russland hinter den meisten Drohnen, die in Deutschland und Dänemark gesichtet wurden. Teile dieser Drohnen kommen wohl auch aus Deutschland selbst. 06.10.2025 | 0:45 min

Die Partner der Ukraine hätten bereits detaillierte Informationen über die Firmen und Produkte. Russland hatte die Ukraine in der Nacht auf Sonntag mit schweren Luftangriffen auf die Energieinfrastruktur überzogen. Mindestens fünf Menschen sind dabei getötet worden.

Russland hat die Ukraine erneut mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Mindestens fünf Menschen starben, landesweit gab es Luftalarm. Eine Reportage von Dara Hassanzadeh. 05.10.2025 | 1:30 min

Russlands Luftangriffe auf Ukraine dauern an

Auch am Montag gingen die Angriffe weiter. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb bei Telegram, dass das Dach eines Perinatalzentrums (zur Versorgung unter anderem von Schwangeren und Frühgeburten) in Sumy durch einen russischen Angriff Feuer gefangen habe.

Zum Zeitpunkt des Schlags hätten sich 11 Kinder, 35 Patienten und 120 Mitarbeiter dort befunden. Sie retteten sich demnach alle in einen Schutzraum.

Russlands Luftangriffe treffen erneut zivile Ziele

Bei einem Angriff auf die südukrainische Region Cherson wurde nach Angaben des Gouverneurs, Olexander Prokudin, eine 69 Jahre alte Frau getötet. Seit Tagesbeginn seien zwölf Menschen verletzt worden, unter ihnen zwei Minderjährige.

Die Ukraine hat im UN-Sicherheitsrat weitere Waffen gefordert. Benötigt würden vor allem Luftverteidigungssysteme und Waffensysteme mit großer Reichweite. 30.08.2025 | 0:22 min

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.