Schüsse nahe dem Weißen Haus: Täter folgte wohl JD Vance

Nach den Schüssen in der Nähe des Weißen Hauses werden neue Details bekannt. Offenbar folgte der Schütze im Vorfeld US-Vizepräsident JD Vance.

Laut dem Secret Service kam es südlich des Weißen Hauses zu Schüssen. 04.05.2026 | 0:29 min

Nach dem Schusswechsel nahe des Washington Monument zwischen einem Mann und Sicherheitskräften vor wenigen Tagen sind weitere Details bekannt geworden. Dem Mann wird vorgeworfen, auf Secret-Service-Beamte geschossen zu haben.

Vor den Schüssen soll der 45-Jährige dem Konvoi von Vizepräsident JD Vance gefolgt sein, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Gerichtsakte hervorgeht.

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Mann während Schusswechsel nahe Weißem Haus angeschossen

Der Mann war während der Konfrontation mehrfach angeschossen worden und befand sich bereits in einem Krankenwagen, als er laut einer eidesstattlichen Erklärung eines Secret-Service-Agenten sagte: "Scheiß auf das Weiße Haus" und "Tötet mich, tötet mich, tötet mich".

US-Staatsanwältin Jeanine Pirro erklärte, ihr Büro "werde die schwerstmöglichen Anklagen gegen jeden verfolgen, der Waffengewalt auf unsere Straßen bringt, insbesondere, wenn diese Gewalt nur wenige Schritte vom Sitz unserer Regierung und vom Weg des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten entfernt geschieht".

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Jugendlicher von Schuss getroffen

Zivil gekleidete Agenten hatten den Mann im Bereich des Weißen Hauses gesehen und eine Waffe bei ihm bemerkt. Den Informationen zufolge verfolgten sie ihn und informierten uniformierte Beamte. Als diese sich näherten, habe der Mann das Feuer eröffnet und versucht zu fliehen, sagte der stellvertretende Secret-Service-Direktor Matt Quinn. Die Beamten hätten zurückgeschossen und den Mann getroffen. Laut der Erklärung spuckte er die Beamten an, als sie ihm nach den Schüssen Erste Hilfe leisteten.

Ein jugendlicher Passant hinter dem Beamten wurde am Bein getroffen, aber nicht schwer verletzt . Er konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen, wie der Sender ABC News berichtete. Der 45-jährige Täter ist den Gerichtsunterlagen zufolge wegen Drogenhandels vorbestraft. Der Besitz einer Schusswaffe ist ihm verboten.

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Quelle: AP