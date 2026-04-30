Seit Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsminister ist, verlassen Top-Wissenschaftler die Behörden. Die Impfskepsis wächst Experten zufolge und Krankheiten nehmen wieder zu.

Die Gesundheit der USA in der Hand eines Impfgegners

Robert F. Kennedy Jr. wird zu einer polarisierenden Figur in der amerikanischen Öffentlichkeit. Er verbreitet Verschwörungstheorien und wird zum schwarzen Schaf der Kennedys. 30.04.2026 | 52:24 min

"Willkürlich und launenhaft" seien Änderungen am Impfplan für Kinder beschlossen worden. So urteilte ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts im März 2026. Weder sei ein Expertengremium gehört noch eine Begründung dafür geliefert worden, warum die Zahl der empfohlenen Impfungen für Kinder gesenkt werden sollten.

20.000 Mitarbeiter von Gesundheitsbehörden entlassen

Willkürlich erscheint vieles, was Robert F. Kennedy Jr. seit seiner Amtseinführung zum Gesundheitsminister 2025 veranlasst hat: Kennedy feuerte rund 20.000 Mitarbeiter des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, US-Gesundheitsbehörde), der Food and Drug Administration (FDA, Behörde für Lebens- und Arzneimittel-Überwachung) und der National Institutes of Health (NIH, Behörde für biomedizinische Forschung).

Dieser drastische Schritt, der ein Viertel der gesamten Belegschaft arbeitslos machte, traf profilierte Spitzenärzte, Forscher und Epidemiologen, wie die ZDFinfo-Dokumentation "Robert F. Kennedy Jr. - Ein Impfgegner als Gesundheitsminister" zeigt.

CDC, FDA und NIH galten weltweit als Kronjuwelen der Gesundheitsbehörden. Heute sind sie Schatten ihrer selbst. „ Dr. Peter Marks, früherer Direktor des FDA Center for Biologics

Ein Gericht hat den Kurswechsel in der US-Impfpolitik vorerst gestoppt. Die Änderungen von Gesundheitsminister Kennedy seien willkürlich, sie verstießen gegen wissenschaftliche Methoden. 17.03.2026 | 0:38 min

Impf-Ausschuss: Wissenschaft weicht Ideologie

Kennedy entließ außerdem alle 17 Mitglieder des Experten-Ausschusses für Impfempfehlungen (ACIP) und ersetzte sie durch Personen, die Vorbehalte gegen Impfungen hegen - mit drastischen Folgen.

Sein neuer Ausschuss verbot das Konservierungsmittel Thiomersal, einen quecksilberhaltigen Zusatzstoff, mit der wissenschaftlich widerlegten Begründung, es sei ein Neurotoxin. Zudem strich Kennedy fast eine halbe Milliarde US-Dollar an Fördergeldern für die mRNA-Forschung - jene Technologie, die zur Entwicklung der Covid-Impfstoffe führte.

Vom Spross der einflussreichen Kennedy-Dynastie zum politischen Außenseiter: Robert F. Kennedy Jr. ist das schwarze Schaf des demokratischen Clans. Heute steht er an der Seite von Donald Trump. 30.04.2026 | 52:17 min

Zahl der Masernfälle in den USA steigt

Auch die Empfehlung für den MMRV-Kombinationsimpfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken bei Kleinkindern wurde zurückgezogen. Das sorgte für Verwirrung und in der Bevölkerung steigen die Zweifel: "Mit sinkendem Vertrauen gehen die Impfzahlen zurück, die Krankheiten nehmen zu", sagt Daniel Jernigan, ehemaliger leitender Epidemiologe beim CDC.

Eine Folge: In den USA steigen die Masernfälle wieder an. 2025 wurden 2.281 Fälle gemeldet, Anfang 2026 waren es bereits 982. Die Krankheit hatte im Jahr 2000 in den USA als besiegt gegolten, auch wenn es seither immer wieder kleinere Ausbrüche gegeben hatte.

Jack Schlossberg kandidiert 2026 für den US-Kongress und steht für eine progressive Generation, die Trump herausfordert. 02.12.2025 | 0:50 min

Kennedy provoziert Bruch mit CDC-Direktorin

Die aggressive Rhetorik des Gesundheitsministers gegen die eigenen Behörden gipfelte in einer Reaktion Kennedys auf einen Anschlag: Ein von Covid-Falschinformationen getriebener Schütze feuerte mit mehr als 500 Schüssen auf das CDC-Hauptquartier in Atlanta. Dabei starben ein Polizist und der Angreifer, eine Person wurde verletzt. Anstatt sich schützend vor seine Mitarbeiter zu stellen, tat Kennedy bei einem Besuch nichts, um die Behörde zu verteidigen oder Falschinformationen einzudämmen.

Kennedy provozierte einen Bruch mit der CDC-Direktorin Susan Monarez. Sie berief sich auf wissenschaftliche Daten und wurde daraufhin entlassen. Monarez’ Rauswurf war der Anfang einer Welle von Kündigungen führender Wissenschaftler - darunter auch die von Daniel Jernigan.

Zweiteilige Doku von ZDFinfo Sehen Sie die zweiteilige Doku "Robert F. Kennedy Jr." am 30. April ab 20:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Wie Robert Kennedy an die Macht kam

Doch wie konnte ein bekannter Impfgegner und Verschwörungstheoretiker überhaupt Gesundheitsminister werden? Der Neffe des erschossenen US-Präsidenten John F. Kennedy und Sohn des ebenfalls erschossenen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy bewarb sich selbst für die Präsidentschaft. Allerdings ging seiner Kampagne das Geld aus.

Die Wende brachte das Attentat auf Donald Trump im Juli 2024: Robert Kennedy rief Trump danach an - und bekam ein Angebot für eine Zusammenarbeit. Nach Trumps Wahlsieg nominierte der US-Präsident ihn als Gesundheitsminister. Nun liegt das US-Gesundheitsministerium mit einem Budget von etwa 1.500 Milliarden Dollar in den Händen eines seiner lautesten Kritiker.