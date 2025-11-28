Orban bei Putin - Scharfe Kritik von Kanzler Merz

Ungarns Ministerpräsident Orban hat beim Besuch bei Putin seine Einladung bekräftigt, in Budapest einen Russland-USA-Gipfel auszurichten. Merz findet für die Reise klare Worte.

Beim Treffen mit Putin hat der ungarische Ministerpräsident Orban seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel bekräftigt. Bundeskanzler Merz kritisierte den Besuch in Russland scharf. 28.11.2025 | 0:28 min

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist zu Besuch in Moskau - und hat bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel in Budapest erneuert.

Putin dankte und sagte, dass US-Präsident Donald Trump zuletzt die Idee für ein solches Treffen in der ungarischen Hauptstadt hatte. Er sei auch dazu weiter bereit, wenn die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine entsprechende Ergebnisse brächten, so Putin weiter. Trump hatte den Gipfel vor einigen Wochen abgesagt, weil es aus seiner Sicht keine Perspektive gab.

Orban-Putin-Treffen: Öl- und Gaslieferungen auf Tagesordnung

Zum Auftakt der Gespräche, die der Kreml übertrug, sagte Putin über Orban lobend:

Wir kennen ihre ausgewogene Haltung zur ukrainischen Problematik. „ Wladimir Putin, russischer Präsident

Putin und Orban hatten sich auch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mehrfach getroffen.

Ein baldiger Gipfel zwischen Trump und Putin scheint vorerst vom Tisch. Er wolle kein "vergeudetes Treffen", sagte der US-Präsident. Geplant war ein Treffen in Budapest. 22.10.2025 | 1:42 min

Orban will mit Putin unter anderem über Öl- und Gaslieferungen zu günstigen Preisen verhandeln. Er ist gegen die Sanktionen der EU in diesem Bereich - und lobte Russland als verlässlichen Partner, der die Energiesicherheit Ungarns gewährleiste.

Merz: Orban "ohne europäisches Mandat"

Scharfe Kritik an der Moskau-Reise des ungarischen Ministerpräsidenten kommt vom deutschen Bundeskanzler. Friedrich Merz erinnerte daran, dass ein Besuch Orbans im Juli vergangenen Jahres "nicht nur erfolglos" gewesen sei: "Wenige Tage nach diesem Besuch hat es mit die heftigsten Angriffe der russischen Armee auch gegen zivile Infrastruktur und zivile Ziele in der Ukraine gegeben", sagte Merz, der in Berlin den slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob traf.

Ich hoffe, dass diese Reaktion Russlands diesmal ausbleibt. Aber er fährt ohne europäisches Mandat und er fährt ohne eine Abstimmung mit uns. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Ministerpräsident Viktor Orbán regiert Ungarn seit Jahren fast im Alleingang. 31.03.2022 | 43:13 min

Der slowenische Ministerpräsident sagte, er werde nicht diplomatisch sein. "Ich befürchte, Viktor Orban spielt schon länger nicht mehr für das europäische Team", sagte er laut offizieller Übersetzung. Auch dieser Besuch gehöre in diesen Kontext. Golob sagte:

Wir erwarten uns keinen Nutzen, keine Vorteile von diesem Besuch. „ Robert Golob, slowenischer Ministerpräsident

Orban handele vor allem im eigenen Interesse, so Golob

Die EU vor der Wahl: Ein Netzwerk aus Firmen und Stiftungen betreibt massiv Stimmungsmache gegen die liberalen Demokratien Europas. Sein Sitz: das autokratisch regierte Ungarn. 29.05.2024 | 28:44 min

Orban irritiert EU-Funktionäre

Seine europäischen Nachbarn habe Orban mit seiner Reise einmal mehr vor den Kopf gestoßen, sagte Orban-Biograf Stefano Bottoni der Katholischen Nachrichten-Agentur.

Die EU-Funktionäre wussten nichts von diesem bevorstehenden Besuch und waren sichtlich verärgert. „ Stefano Bottoni, Historiker und Orban-Biograf

Angesichts von Orbans Ukraine- und EU-kritischer Haltung sei die wiederholte Annäherung an Moskau aber "keine Überraschung".

Die EU-Kommission unter der Führung von Präsidentin Ursula von der Leyen wollte sich nicht zu Orbans Besuch bei Putin äußern. Sprecherin Paula Pinho sagte lediglich, die Botschaft der Europäischen Union an Moskau sei sehr klar: Man fordere Putin auf, an den Verhandlungstisch zu kommen, und das sollte auch die Botschaft von allen anderen sein.