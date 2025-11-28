Orban bei Putin - Scharfe Kritik von Kanzler Merz

Merz kritisiert Reise nach Moskau:Putin-Trump-Gipfel in Ungarn? Orban erneuert Einladung
Ungarns Ministerpräsident Orban hat beim Besuch bei Putin seine Einladung bekräftigt, in Budapest einen Russland-USA-Gipfel auszurichten. Merz findet für die Reise klare Worte.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist zu Besuch in Moskau - und hat bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel in Budapest erneuert.
Putin dankte und sagte, dass US-Präsident Donald Trump zuletzt die Idee für ein solches Treffen in der ungarischen Hauptstadt hatte. Er sei auch dazu weiter bereit, wenn die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine entsprechende Ergebnisse brächten, so Putin weiter. Trump hatte den Gipfel vor einigen Wochen abgesagt, weil es aus seiner Sicht keine Perspektive gab.
Orban-Putin-Treffen: Öl- und Gaslieferungen auf Tagesordnung
Zum Auftakt der Gespräche, die der Kreml übertrug, sagte Putin über Orban lobend:
Putin und Orban hatten sich auch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mehrfach getroffen.
Orban will mit Putin unter anderem über Öl- und Gaslieferungen zu günstigen Preisen verhandeln. Er ist gegen die Sanktionen der EU in diesem Bereich - und lobte Russland als verlässlichen Partner, der die Energiesicherheit Ungarns gewährleiste.
Merz: Orban "ohne europäisches Mandat"
Scharfe Kritik an der Moskau-Reise des ungarischen Ministerpräsidenten kommt vom deutschen Bundeskanzler. Friedrich Merz erinnerte daran, dass ein Besuch Orbans im Juli vergangenen Jahres "nicht nur erfolglos" gewesen sei: "Wenige Tage nach diesem Besuch hat es mit die heftigsten Angriffe der russischen Armee auch gegen zivile Infrastruktur und zivile Ziele in der Ukraine gegeben", sagte Merz, der in Berlin den slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob traf.
Der slowenische Ministerpräsident sagte, er werde nicht diplomatisch sein. "Ich befürchte, Viktor Orban spielt schon länger nicht mehr für das europäische Team", sagte er laut offizieller Übersetzung. Auch dieser Besuch gehöre in diesen Kontext. Golob sagte:
Orban handele vor allem im eigenen Interesse, so Golob
Orban irritiert EU-Funktionäre
Seine europäischen Nachbarn habe Orban mit seiner Reise einmal mehr vor den Kopf gestoßen, sagte Orban-Biograf Stefano Bottoni der Katholischen Nachrichten-Agentur.
Angesichts von Orbans Ukraine- und EU-kritischer Haltung sei die wiederholte Annäherung an Moskau aber "keine Überraschung".
Die EU-Kommission unter der Führung von Präsidentin Ursula von der Leyen wollte sich nicht zu Orbans Besuch bei Putin äußern. Sprecherin Paula Pinho sagte lediglich, die Botschaft der Europäischen Union an Moskau sei sehr klar: Man fordere Putin auf, an den Verhandlungstisch zu kommen, und das sollte auch die Botschaft von allen anderen sein.
