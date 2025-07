Ukraine: Russland greift weiter mit Kampfdrohnen an

In weiten Teilen der Ukraine herrschte in der Nacht erneut Luftalarm (Archivbild)

In der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurden mindestens drei Menschen verletzt, darunter ein zwölfjähriger Junge, wie Militärgouverneur Oleh Synjehubow mitteilte. In der Stadt Kupjansk seien zwei Menschen verletzt worden.

Auch aus der Hauptstadt Kiew gab es am Abend und in der Nacht wieder Berichte über Flugabwehrfeuer. Medienberichten zufolge suchten erneut etliche Menschen Zuflucht in U-Bahnschächten und anderen Schutzräumen. In weiten Teilen des Landes gab es immer wieder Luftalarm, darunter im grenznahen Gebiet Sumy im Norden, in Donezk und Charkiw im Osten sowie Dnipro und Saporischschja im Südosten.