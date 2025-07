Selenskyj zufrieden mit Trump-Telefonat: "Wichtig und nützlich"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) telefonierte bereits am Donnerstag mit US-Präsident Donald Trump. Ein "Spiegel"-Bericht wurde der dpa aus Regierungskreisen bestätigt. Laut dem Magazin soll es in dem Gespräch um die Stärkung der Luftverteidigung der Ukraine und Handelsfragen gegangen sein. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte am Freitag in der Regierungspressekonferenz, dass Merz sich "in Telefonaten in den letzten Tagen" sehr stark für die Verstärkung der Luftabwehr der Ukraine eingesetzt habe. Konkrete Gesprächspartner nannte er aber nicht.