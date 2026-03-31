Ausreise wehrfähiger Männer: Mehr junge Ukrainer in Deutschland

Seit August dürfen junge Wehrfähige die Ukraine verlassen - mit Auswirkungen auf Deutschland. Seither zählt das BAMF so viele Ukrainer zwischen 18 und 22 Jahren wie noch nie.

Im August 2025 lockerte die Ukraine die Ausreiseregeln für wehrfähige Männer. Seither haben viele Ukrainer im Alter von 18 bis 22 Jahren das Land verlassen – auch in Richtung Deutschland. 31.03.2026 | 9:24 min

Seit September ist die Zahl ukrainischer Männer zwischen 18 und 22 Jahren, die in den Bundesländern verteilt wurden, auf ein Rekordniveau gestiegen. Dies zeigen Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die ZDF frontal vorliegen.

Im August wurden noch knapp 500 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren auf die Bundesländer verteilt. Im September stieg die Zahl auf etwa 5.000 - im Oktober auf mehr als 6.600. Das waren monatlich so viele wie noch nie seit Beginn der Fluchtbewegung im Frühjahr 2022.

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Wehrfähige junge Ukrainer dürfen seit Herbst ausreisen

Hintergrund des Anstiegs ist eine Lockerung des Ausreiseverbots für Männer in der Ukraine von Ende August 2025. Seither dürfen wehrfähige Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren das Land verlassen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine war das ab Februar 2022 nur in Ausnahmefällen möglich.

Seit der Gesetzesänderung ist der Anteil dieser Altersgruppe unter den in Deutschland verteilten ukrainischen Geflüchteten angestiegen: Nach Angaben des BAMF machten 18- bis 22-jährige Männer im August 2025 noch 4,5 Prozent aller in Deutschland verteilten Geflüchteten aus der Ukraine aus. Im September stieg die Zahl auf 27,5 Prozent, im Oktober auf 31,7 Prozent. Damit war in dem Herbstmonat fast jeder Dritte verteilte Geflüchtete aus der Ukraine ein Mann dieses Alters.

Anteil der jungen Männer an allen verteilten Ukrainern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mehr junge ukrainische Männer nach Deutschland gezogen

Die Zahlen basieren auf der Verteilanwendung "FREE". "FREE" ist eine Abkürzung für "Fachanwendung zur Registerführung, Erfassung und Erstverteilung zum vorübergehenden Schutz". Über sie erfolgt die Verteilung der in den Bundesländern registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland Schutz suchen. Damit bietet sie einen Überblick über die in Deutschland registrierten Menschen aus der Ukraine.

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Das BAMF weist in seiner Antwort an ZDF frontal darauf hin, dass diese Zahlen nicht mit Zahlen für Zuzüge gleichzusetzen seien.

In Bezug auf die FREE-Zahlen stellt daher der Registrierungszeitpunkt der Personen nicht gleichzeitig auch den Einreisezeitpunkt dar. „ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bundesländer berichten von verstärkten Zuzügen

Trotzdem bilden die Zahlen aktuelle Entwicklungen bei der Fluchtbewegung aus der Ukraine ab - und zeigen aktuell, dass mehr junge ukrainische Männer ihren Weg nach Deutschland gefunden haben. Das deckt sich auch mit den Angaben aus den Bundesländern von 2025. Sie berichten ZDF frontal von verstärkten Zuzügen junger Ukrainer ab September.

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Alleine in Sachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und dem Saarland sind seither mehr als 3.300 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren seit dem Herbst zugezogen.

Sachsen: 1.527

Hamburg: 976

Mecklenburg-Vorpommern: 449

Saarland: 199

Bremen: 225 (Ohne Dez. 2025)

Schätzungen gehen von über 100.000 Ausreisen aus

Laut Schätzungen aus dem vergangenen Jahr sollen etwa 100.000 Ukrainer ihre Heimat nach der Gesetzesänderung im August verlassen haben.

Der ukrainische Demograf Oleksandr Glagun von der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew sieht im Interview mit ZDF frontal keinen Anlass, die Zahl von 100.000 Ausreisen anzuzweifeln: "Ich sehe keinen Grund, dieser Zahl zu misstrauen. Sie könnte etwas höher oder etwas niedriger sein - wahrscheinlich aber eher etwas höher".

Mitarbeit: Igor Herasko, Vanessa Meurer

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