USA stellen Botschaftsmitarbeitern in Israel Ausreise frei

Wegen der Spannungen mit Iran stellen die USA Teilen ihres Botschaftspersonals in Israel die Ausreise frei. Die Option gelte für nicht zur Notfallbesetzung gehörende Angestellte.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, meldete sich laut "New York Times" per Mail bei den Mitarbeitern. Quelle: dpa

Angesichts der wachsenden Spannungen mit Iran mit möglichen Folgen auch für Israel haben die USA einem Teil ihres Botschaftspersonals die Ausreise genehmigt. Nicht für den Notfall benötigtes Personal sowie alle Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern könnten das Land verlassen, teilte die US-Botschaft in Israel mit. Das US-Außenministerium genehmige dies "aufgrund von Sicherheitsrisiken", hieß es.

Weitere Einschränkungen für Regierungsmitarbeiter und Angehörige seien möglich - so könnten Reisen in bestimmte Gebiete Israels etwa untersagt werden. Personen sollten erwägen, Israel zu verlassen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind.

Iran hat neue Atomgespräche mit den USA in Wien angekündigt. Laut Irans Außenminister Araghtschi sollen dort Experten der Internationalen Atomenergiebehörde miteinbezogen werden.

USA-Iran-Gespräche in Genf ohne Abkommen beendet

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Er habe am Vormittag eine entsprechende E-Mail verschickt.

Zuvor hatten Vertreter der USA und Irans Gespräche über das iranische Atomprogramm in Genf ohne Abkommen beendet. Der vermittelnde omanische Außenminister Badr al-Bussaidi teilte aber mit, dass es "erhebliche Fortschritte" gegeben habe und für kommende Woche in Wien, dem Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, technische Gespräche auf niedrigerer Ebene geplant seien. Vertreter Irans und der USA haben keine Angaben zu den nächsten Schritten gemacht.

Armada vor der Küste, US-Sondergesandter Witkoff am Verhandlungstisch: Stehen wir vor einem Krieg oder einem Deal?

Möglicher US-Angriff auf Iran: Vance beschwichtigt

US-Präsident Donald Trump hat Iran mit einem militärischen Angriff gedroht, sollten Verhandlungen über das iranische Atomprogramm scheitern. Im Falle eines US-Angriffs in Iran wird damit gerechnet, dass Teheran Israel mit Raketen angreifen wird. Trump hatte der iranischen Staatsführung ein Ultimatum bis Anfang März für eine Einigung gestellt.

US-Vizepräsident J.D. Vance wies derweil Sorgen vor möglichen Konsequenzen eines US-Angriffs auf Iran zurück. Es bestehe "keine Chance", dass ein solcher Schlag gegen Teheran die USA "jahrelang in einen Krieg im Nahen Osten" verwickeln würde, sagte Vance der "Washington Post".

In Genf wird um das Atomprogramm gerungen. Da Trumps Ultimatum in Kürze ausläuft, ist die Verhandlung die wohl letzte Chance, eine militärische Eskalation zu verhindern.

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk zeigte sich hingegen "extrem alarmiert über die Möglichkeit einer regionalen militärischen Eskalation". Vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf sagte er: "Ich hoffe, die Stimme der Vernunft setzt sich durch."

Großbritannien zieht verbliebene Mitarbeiter aus Iran ab

Als Reaktion auf die wachsenden Sicherheitsbedenken zog Großbritannien am Freitag auch die verbliebenen Mitarbeiter aus Iran ab. Dies sei eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte das Außenministerium mit. Die britischen Botschaftsdienste werden weiterhin aus der Ferne angeboten, die Botschaft war bereits Mitte Januar geschlossen worden.

