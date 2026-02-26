US-Minister sieht "untragbare Bedrohung":Rubio: Iran versucht, Interkontinentalraketen zu entwickeln
Kurz vor den geplanten USA-Iran-Gesprächen in Genf warnt Marco Rubio vor der Enwicklung iranischer Interkontinentalraketen. Der US-Außenminister sieht eine "untragbare Bedrohung".
Iran versucht nach Darstellung von US-Außenminister Marco Rubio, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Man habe bereits beobachten können, wie Iran die Reichweiten jener Raketen erhöht habe, über die das Land bereits verfüge, sagte Rubio vor Journalisten in der Hauptstadt des Inselstaats St. Kitts und Nevis, Basseterre.
Es sei klar, dass sich Iran auf dem Weg dazu befinde, eines Tages Waffen entwickeln zu können, die die USA erreichen könnten.
Irans Waffen: Rubio sieht Bedrohung für Europa
Iran besitze bereits Waffen, die große Teile Europas bedrohen könnten, sagte Rubio. Der Außenminister äußerte sich dabei verwundert darüber, dass Teheran trotz Sanktionen und enormer wirtschaftlicher Probleme weiter Geld finde, um in Raketen mit immer größerer Reichweite zu investieren.
Rubio, der auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist, betonte:
Iran und USA: Indirekte Gespräche in Genf
Kurz vor einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen Iran und den USA in Genf gab sich Rubio überzeugt, dass Diplomatie nie vom Tisch sei. Präsident Trump bevorzuge diplomatische Lösungen. Die an diesem Donnerstag anstehende dritte Verhandlungsrunde in diesem Jahr würde er lediglich als "nächste Gelegenheit zum Gespräch" bezeichnen, so Rubio.
Seinen Angaben nach sollen sich die indirekten Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman hauptsächlich auf das umstrittene iranische Atomprogramm fokussieren. Die US-Delegation wird vom Sondergesandten Steve Witkoff geleitet.
Rubio sagte weiter, man hoffe, dass Fortschritte erzielt werden könnten. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, nicht zu vergessen, dass sich Iran weigere, mit den USA über seine ballistischen Raketen zu sprechen.
Mehr zur Situation Iran - USA
- FAQ
Vorbereitungen auf beiden Seiten:Iran und USA: Steht ein Krieg kurz bevor?mit Video0:29
Verhandlungen ohne konkrete Ergebnisse:Wie Iran und die USA gleichzeitig verhandeln und aufrüstenmit Video2:27
Konflikt mit den USA:Iran: Im Fall eines Angriffs folgt "entschlossene" Reaktionmit Video0:29
Berichte zu US-Generalstabschef :Warnung vor Risiken eines Iran-Einsatzes? Trump wehrt abmit Video0:34