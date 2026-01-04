  3. Merkliste
Proteste im Iran: Teheran schränkt Internet ein

|

Seit gut einer Woche dauern die landesweiten Proteste im Iran an. Nun hat Teheran das Internet eingeschränkt. Viele Iraner berichteten von massiven Internet-Störungen.

Ein iranischer VPN-Dienst erscheint auf einem Handy-Bildschirm.

In sozialen Medien berichteten viele Iraner von massiven Internet-Störungen. (Symbolbild)

Quelle: dpa

Der Iran hat wegen einer neuen Welle regierungskritischer Proteste das Internet eingeschränkt. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Samstag zeitweise einen Einbruch des Web-Traffics um etwa ein Drittel.

Am heutigen Sonntagmorgen war das Volumen knapp 15 Prozent niedriger als üblicherweise zu erwarten. In sozialen Medien berichteten viele Iraner von massiven Internet-Störungen.

Demonstranten marschieren in der Innenstadt von Teheran bei einem Protest gegen die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen.

Im Iran halten die Proteste gegen das Regime wegen zu hoher Lebenshaltungskosten und der Wirtschaftslage an. Der oberste Führer Chamenei fordert strenge Maßnahmen gegen die "Unruhestifter".

03.01.2026 | 0:24 min

Teheran schränkte Internet bei vergangenen Protesten ein

Der Iran hatte das Internet auch bei vergangenen Massenprotesten - etwa 2009, 2019 und 2022 - sowie während der Angriffe des israelischen Militärs im Juni vergangenen Jahres teils stark eingeschränkt. Zeitweise wurde es komplett abgeschaltet - zugänglich blieben nur ausgewählte iranische Webseiten.

US-Präsident Donald Trump zeigt auf einen Reporter, der ihm eine Frage stellt.

Die Proteste der Bevölkerung gegen die autoritäre Staatsführung im Iran dauern an. US-Präsident Donald Trump hat den Teilnehmern seine Unterstützung zugesagt.

02.01.2026 | 2:43 min

Proteste im Iran seit gut einer Woche

Laut Beobachtern verfolgt die Führung der Islamischen Republik mit der Einschränkung des Internets zwei Ziele. Zum einen soll es Demonstranten erschweren, Proteste zu organisieren. Zum anderen soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Unruhen unterdrückt werden.

Die vor allem von einer Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation ausgelösten landesweiten Proteste dauern inzwischen seit gut einer Woche an.

Quelle: dpa
Über die anhaltenden Proteste im Iran berichtete u.a. das ZDF heute journal am 02.01.2026 ab 22:40 Uhr.
