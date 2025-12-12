Iran: Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi festgenommen

Sicherheitskräfte im Iran haben die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi und weitere Aktivisten festgenommen. Die Festnahme soll bei einer Trauerfeier stattgefunden haben.

Wurde im Iran festgenommen: Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Quelle: Imago

Im Iran haben Sicherheitskräfte die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi und weitere Aktivistinnen Berichten zufolge festgenommen. Neben Mohammadi seien auch weitere bekannte Kritiker wie die politische Aktivistin Sepideh Gholian in Gewahrsam genommen worden, hieß es in einer Mitteilung, die auf dem X-Konto der Friedensnobelpreisträgerin veröffentlicht wurde, sowie von iranischen Menschenrechtlern.

Friedensnobelpreis: Iranerin Mohammadi 2023 ausgezeichnet

Den Angaben zufolge hatten sich die Aktivistinnen bei einer Zeremonie für den vor wenigen Tagen verstorbenen Anwalt Chosrow Alikordi versammelt. Der Tod des Verteidigers, der auch politische Gefangene vertrat, hat große Bestürzung unter iranischen Menschenrechtsaktivisten ausgelöst. Es gab zugleich Spekulationen über die Umstände seines Todes. Die Justiz erklärte in den Staatsmedien, er sei am Arbeitsplatz an einem Herzinfarkt gestorben.

Trotz ständiger Haft kämpft Narges Mohammadi unerschrocken für Frauen- und Menschenrechte im Iran. 2023 erhielt sie dafür den Friedensnobelpreis – und zahlt einen hohen Preis. 09.01.2025 | 1:42 min

Mohammadi war 2023 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt ihn für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen und gegen die Todesstrafe im Iran sowie für ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit. Sie verbüßte zuletzt eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte sie vor gut einem Jahr Hafturlaub bekommen.

Mohammadi: Widerstand im Iran "wird Früchte tragen"

Die Friedensnobelpreisträgerin hatte Anfang des Jahres in einem ZDF-Interview über ihre Inhaftierung im Iran gesprochen und ihren Widerstand gegen das Regime bekräftigt: "Es ist immer schwer, im Gefängnis Widerstand zu leisten. Aber wenn du von dem Protest der Häftlinge hörst, wird dir klar, wie stark die Gefangenen sind."

Sie sei überzeugt, dass der Widerstand gegen die iranische Regierung Früchte tragen werde. Zudem richtete sie einen Appell an die Weltgemeinschaft, die Menschen im Land auf dem Weg zu Demokratie, Freiheit und Gleichberechtigung zu unterstützen.

Mehr Informationen in Kürze.

Nobelpreisträgerin über Iran : Mohammadi: "Widerstand wird Früchte tragen" Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi berichtet im Interview vom Widerstand der Gefangenen in Irans Gefängnissen. Und von der Macht der Frauenbewegung. mit Video 1:42 Interview