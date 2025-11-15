Iran: Öltanker vor Küste der Emirate beschlagnahmt

Der Iran hat eingeräumt, vor der Küste der Emirate einen ausländischen Tanker beschlagnahmt zu haben. Der Kontakt zu dem Schiff war am Freitag plötzlich abgebrochen.

Das iranische Militär kontrolliert einen Öltanker im Persischen Golf. (Archivbild) Quelle: epa

Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate hat der Iran einen ausländischer Öltanker festgesetzt. Das bestätigten die iranischen Revolutionsgarden am Samstag.

Das Schiff "Talara" sei am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Anweisung der Justizbehörde beschlagnahmt und zur Untersuchung möglicher Verstöße in den Hafen von Makran am Persischen Golf geleitet worden, teilten die Revolutionsgarden mit.

Iran schmuggelt immer wieder Öl - und umgeht so Sanktionen. Auch eine deutsche Ölhandelsfirma ist scheinbar verwickelt. Wie verwischen Schmuggler die Spuren? 11.10.2025 | 1:26 min

Das Schiff habe ohne die erforderliche Genehmigung 30.000 Tonnen petrochemischer Erzeugnisse transportiert und damit gegen Gesetze verstoßen. Die Maßnahme sei im Rahmen gesetzlicher Aufgaben und zur Wahrung nationaler Interessen erfolgt.

Kontakt zum Öltanker brach plötzlich ab

Der Öltanker hatte am Freitag vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate plötzlich seinen Kurs Richtung Iran geändert. Das Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Zypern teilte mit, der Kontakt sei am Freitagmorgen abgebrochen, als der Tanker etwa 20 Seemeilen von der Küste von Khor Fakkan entfernt gewesen sei.

Im September traten nach Ende der Frist wegen gescheiterter Verhandlungen über das Atomprogramm wieder Sanktionen gegen den Iran in Kraft - mit welchen Auswirkungen? 29.09.2025 | 2:33 min

Das Schiff fährt unter der Flagge der Marshallinseln und war eigentlich auf dem Weg nach Singapur. Nach Angaben des Schifffahrtunternehmens transportierte es Schweröl mit hohem Schwefelgehalt.

Iran nutzte Tanker als Druckmittel

Die iranischen Revolutionsgarden haben in der Vergangenheit wiederholt ausländische Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Mitunter spielten dabei auch politische Motive eine Rolle. So nutzte Teheran 2021 einen südkoreanischen Tanker als Druckmittel, um die Freigabe eingefrorener Milliardenbeträge in Seoul zu erzwingen.

Grafikvideo zur Bedeutung der Meerenge 18.06.2025 | 1:13 min

Seit den israelischen Angriffen im Juni hat der Iran zudem mehrfach gedroht, die Straße von Hormus zu schließen - eine Maßnahme, die den internationalen Ölhandel massiv beeinträchtigen würde.

Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Rund ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion wird über diese Handelsroute transportiert.