Iran: Öltanker vor Küste der Emirate beschlagnahmt

Kontakt zum Schiff abgebrochen:Iran beschlagnahmt Öltanker vor Küste der Emirate
Der Iran hat eingeräumt, vor der Küste der Emirate einen ausländischen Tanker beschlagnahmt zu haben. Der Kontakt zu dem Schiff war am Freitag plötzlich abgebrochen.
Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate hat der Iran einen ausländischer Öltanker festgesetzt. Das bestätigten die iranischen Revolutionsgarden am Samstag.
Das Schiff "Talara" sei am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Anweisung der Justizbehörde beschlagnahmt und zur Untersuchung möglicher Verstöße in den Hafen von Makran am Persischen Golf geleitet worden, teilten die Revolutionsgarden mit.
Das Schiff habe ohne die erforderliche Genehmigung 30.000 Tonnen petrochemischer Erzeugnisse transportiert und damit gegen Gesetze verstoßen. Die Maßnahme sei im Rahmen gesetzlicher Aufgaben und zur Wahrung nationaler Interessen erfolgt.
Kontakt zum Öltanker brach plötzlich ab
Der Öltanker hatte am Freitag vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate plötzlich seinen Kurs Richtung Iran geändert. Das Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Zypern teilte mit, der Kontakt sei am Freitagmorgen abgebrochen, als der Tanker etwa 20 Seemeilen von der Küste von Khor Fakkan entfernt gewesen sei.
Das Schiff fährt unter der Flagge der Marshallinseln und war eigentlich auf dem Weg nach Singapur. Nach Angaben des Schifffahrtunternehmens transportierte es Schweröl mit hohem Schwefelgehalt.
Iran nutzte Tanker als Druckmittel
Die iranischen Revolutionsgarden haben in der Vergangenheit wiederholt ausländische Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Mitunter spielten dabei auch politische Motive eine Rolle. So nutzte Teheran 2021 einen südkoreanischen Tanker als Druckmittel, um die Freigabe eingefrorener Milliardenbeträge in Seoul zu erzwingen.
Seit den israelischen Angriffen im Juni hat der Iran zudem mehrfach gedroht, die Straße von Hormus zu schließen - eine Maßnahme, die den internationalen Ölhandel massiv beeinträchtigen würde.
Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Rund ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion wird über diese Handelsroute transportiert.
Mehr zum Iran
- FAQ
Iran droht mit Seeweg-Sperrung:Warum die Hormus-Route wichtig für den Handel istmit Video
- Exklusiv
ZDF-Recherchen führen zu Geschäftsfrau:Öl-Spur vom Iran nach Berlinvon Arndt Ginzelmit Video
- Interview
Streit um Atomprogramm:UN-Sanktionen gegen Iran: Wie geht es jetzt weiter?mit Video