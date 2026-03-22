Israel: Viele Verletzte bei iranischem Angriff nahe Atomreaktor

Iran hat Gebiete in der Nähe eines israelischen Atomreaktors beschossen. Das iranische Staatsfernsehen spricht von einer Reaktion auf den Angriff auf die Atomanlage Natans.

Iranische Raketen trafen am Samstag Gebiete in der Nähe der Atomanlage Dimona. Quelle: AFP

Bei Raketenangriffen aus Iran sind im am Samstag im Süden Israels Dutzende Menschen verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, in der Wüstenstadt Dimona habe es einen "direkten Raketeneinschlag in ein Gebäude" gegeben. Zudem habe es einen weiteren Treffer in der Stadt Arad gegeben, die nördlich von Dimona liegt. Die Raketen schlugen in der Nähe des Nuklearforschungszentrums Dimona ein.

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"Sowohl in Dimona als auch in Arad wurden Abfangraketen gestartet, die ihre Ziele verfehlten, was zu zwei direkten Treffern durch ballistische Raketen mit Sprengköpfen von mehreren hundert Kilogramm führte", erklärte die Feuerwehr. Drei Gebäude seien erheblich beschädigt worden, in einem Gebäude sei auch ein Brand ausgebrochen.

Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom versorgte nach eigenen Angaben Dutzende Verletzte in Dimona und in der nahegelegenen Stadt Arad. Auf Bildern von AFPTV waren ein großer Krater und ein Trümmerhaufen zu sehen. Die Fenster und Fassaden umliegender Gebäude waren stark beschädigt. Der Rettungsdienst veröffentlichte ein Video, das ein brennendes Wohnhaus in der Stadt zeigt.

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Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "sehr schweren Abend in unserem Kampf um unsere Zukunft". Man übermittle im Namen aller Bürger Israels Gebete für eine Genesung der Verletzten. Israel sei entschlossen, seine "Feinde weiterhin an allen Fronten anzugreifen".

IAEA: Keine erhöhte Strahlung gemessen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) rief nach den Angriffen zu "maximaler militärischer Zurückhaltung" auf. Sie erklärte im Onlinedienst X, sie habe Kenntnis von einem Raketeneinschlag in der israelischen Stadt Dimona.

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Es gebe jedoch keine Hinweise auf Schäden am dortigen Nuklearforschungszentrum Negev, teilte die UN-Behörde mit. Regionalen Behörden zufolge sei nach dem Zwischenfall keine ungewöhnliche radioaktive Strahlung gemessen worden.

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Teheran spricht von Vergeltung für Angriff auf Natans

Iran hatte zuvor US-israelische Angriffe auf die iranische Atomanlage Natans gemeldet. Das iranische Staatsfernsehen meldete, der Angriff auf Dimona sei eine "Reaktion" auf den Angriff auf Natans.

Israel flog nach eigenen Angaben am Samstag auch einen Angriff auf eine Einrichtung einer Teheraner Universität, die demnach Bauteile für Atomwaffen entwickelte. Die Malek-Aschtar-Universität unterstehe dem iranischen Verteidigungsministerium und unterliege wegen ihrer Beteiligung am iranischen Atom- und Raketenprogramm internationalen Sanktionen, erklärte die israelische Armee.

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Quelle: dpa, AFP, AP, Reuters