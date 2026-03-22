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Ausland

Israel: Viele Verletzte bei iranischem Angriff nahe Atomreaktor

Raketen schlagen nahe Atomreaktor ein:Israel meldet viele Verletzte bei iranischen Angriffen

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Iran hat Gebiete in der Nähe eines israelischen Atomreaktors beschossen. Das iranische Staatsfernsehen spricht von einer Reaktion auf den Angriff auf die Atomanlage Natans.

Rettungskräfte am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Dimona

Iranische Raketen trafen am Samstag Gebiete in der Nähe der Atomanlage Dimona.

Quelle: AFP

Bei Raketenangriffen aus Iran sind im am Samstag im Süden Israels Dutzende Menschen verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, in der Wüstenstadt Dimona habe es einen "direkten Raketeneinschlag in ein Gebäude" gegeben. Zudem habe es einen weiteren Treffer in der Stadt Arad gegeben, die nördlich von Dimona liegt. Die Raketen schlugen in der Nähe des Nuklearforschungszentrums Dimona ein.

Die iranische Atomanlage Natans

Laut dem iranischen Regime soll es einen Angriff auf die Atomanlage Natans gegeben haben. US-Präsident Trump erwägt ein Zurückfahren der Angriffe auf Iran, Israel will diese weiter verstärken.

21.03.2026 | 2:01 min

"Sowohl in Dimona als auch in Arad wurden Abfangraketen gestartet, die ihre Ziele verfehlten, was zu zwei direkten Treffern durch ballistische Raketen mit Sprengköpfen von mehreren hundert Kilogramm führte", erklärte die Feuerwehr. Drei Gebäude seien erheblich beschädigt worden, in einem Gebäude sei auch ein Brand ausgebrochen.

Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom versorgte nach eigenen Angaben Dutzende Verletzte in Dimona und in der nahegelegenen Stadt Arad. Auf Bildern von AFPTV waren ein großer Krater und ein Trümmerhaufen zu sehen. Die Fenster und Fassaden umliegender Gebäude waren stark beschädigt. Der Rettungsdienst veröffentlichte ein Video, das ein brennendes Wohnhaus in der Stadt zeigt.

SGS- Bates-Hayali

Aussagen von Trump zu einem möglichen Ende der Angriffe auf Iran stünden im Kontrast zu Truppenverlegungen in die Region und neu beantragtem Geld für den Krieg, so Claudia Bates.

21.03.2026 | 2:20 min

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "sehr schweren Abend in unserem Kampf um unsere Zukunft". Man übermittle im Namen aller Bürger Israels Gebete für eine Genesung der Verletzten. Israel sei entschlossen, seine "Feinde weiterhin an allen Fronten anzugreifen".

IAEA: Keine erhöhte Strahlung gemessen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) rief nach den Angriffen zu "maximaler militärischer Zurückhaltung" auf. Sie erklärte im Onlinedienst X, sie habe Kenntnis von einem Raketeneinschlag in der israelischen Stadt Dimona.

US Präsident Trump verlässt Washington in Richtung Mar-a-Lago

US-Berichten zufolge hat Iran eine amerikanisch-britische Luftwaffenbasis ins Visier genommen – in rund 4.000 Kilometer Entfernung. Auch ohne Treffer ein Angriff mit Signalwirkung.

21.03.2026 | 2:00 min

Es gebe jedoch keine Hinweise auf Schäden am dortigen Nuklearforschungszentrum Negev, teilte die UN-Behörde mit. Regionalen Behörden zufolge sei nach dem Zwischenfall keine ungewöhnliche radioaktive Strahlung gemessen worden.

X-Post von IAEA

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Teheran spricht von Vergeltung für Angriff auf Natans

Iran hatte zuvor US-israelische Angriffe auf die iranische Atomanlage Natans gemeldet. Das iranische Staatsfernsehen meldete, der Angriff auf Dimona sei eine "Reaktion" auf den Angriff auf Natans.

Israel flog nach eigenen Angaben am Samstag auch einen Angriff auf eine Einrichtung einer Teheraner Universität, die demnach Bauteile für Atomwaffen entwickelte. Die Malek-Aschtar-Universität unterstehe dem iranischen Verteidigungsministerium und unterliege wegen ihrer Beteiligung am iranischen Atom- und Raketenprogramm internationalen Sanktionen, erklärte die israelische Armee.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation
:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog

Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog.
Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
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Quelle: dpa, AFP, AP, Reuters
Über den Iran-Krieg berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt im heute journal am 21.03.2026 ab 23:15 Uhr.
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IranIsrael

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