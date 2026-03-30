Trumps Abschiebepolitik: Wie ICE-Haftzentren organisiert sind

Hunderttausende Migranten geraten in den USA in ICE-Haft. Wie die Abschiebezentren organisiert sind und welche Rolle sie in Trumps Migrationspolitik spielen.

ICE-Abschiebezentrum in Kalifornien. Die sogenannten Detention Centers verbreiten in den USA Angst und Schrecken. Quelle: AP

"Wir werden damit beginnen, Millionen und Abermillionen von Ausländern in die Länder zurückzuschicken, aus denen sie gekommen sind." Das sagte Donald Trump beim Antritt seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident am 20. Januar 2025. Und ganz in Trump-Manier: "Wir werden es auf einem Niveau tun, das noch niemand zuvor gesehen hat." Diese "Millionen und Abermillionen" beschrieb er schon während des Wahlkampfs immer wieder als angebliche "Kriminelle".

Seine Absicht der massenweisen Abschiebungsverfahren setzt er um, seine Instrumente: das U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), das als nachgeordnete Behörde des US-Heimatschutzministeriums (DHS) für die Durchsetzung des Einwanderungsrechts im Landesinneren zuständig ist, und ein landesweites, unter Trump stark ausgeweitetes Netzwerk aus Hunderten Haftanstalten - die sogenannten ICE Detention Centers. Diese Abschiebeeinrichtungen geraten immer wieder in die Schlagzeilen - wegen der Menschen, die dort landen und den Bedingungen, denen sie vor Ort ausgesetzt sind.

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Erschreckende Erfahrungsberichte über Haftbedingungen

Das Eindringen ohne Durchsuchungsbefehl in das eigene Zuhause, abgefangen werden auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen. Es trifft auch Menschen, die versuchen, das Einwanderungssystem korrekt zu durchlaufen, die routinemäßige Termine im Einwanderungsgericht wahrnehmen wollen.

Menschen ohne Vorstrafen, mit nur geringfügigen Vergehen, Menschen, die auf Asyl hofften. Erwachsene. Familien. Kinder. Überfüllte Zellen, katastrophale Hygiene, schlechte medizinische Versorgung, verschimmeltes Essen, Demütigungen durch Wachen. Ihre Berichte lassen erahnen, wie es in ICE-Haft zugeht.

Seasmus Culleton Seamus Culleton ist Ire und lebt seit 2009 ohne Vorstrafen in den USA, ist mit einer US-Bürgerin verheiratet, hat eine Arbeitserlaubnis und betreibt ein Verputzerunternehmen. Er steht kurz vor dem Erhalt seiner Green Card – dafür fehlt nur noch ein Interview. Er kann den Termin nicht wahrnehmen, wird im September 2025 bei einer Einwanderungskontrolle festgenommen. Der Grund: Er habe bei seiner Einreise damals die 90-Tage-Frist überschritten. Culleton kommt in verschiedene ICE Detention Centers, irgendwann wird er in das El Paso Camp in Texas überstellt: Eine provisorische Einrichtung, mit Großzelten und modularen Strukturen.



Culleton teilt sich eine Zelle mit 70 Menschen. Kaum Frischluft, katastrophale Hygienezustände, kaum Essen, eine schlechte medizinische Versorgung. Als "die absolute Hölle" beschreibt Culleton das Lager gegenüber der Irish Times. Ein Richter gewährte seine Freilassung gegen eine Kaution von 4.000 Dollar, seine Frau bezahlt, trotzdem hält ICE ihn zunächst weiterhin fest. Wie es für ihn weitergeht, weiß Culleton nicht. Die Ungewissheit sei "psychologische Folter". ICE-Beamte hätten wiederholt versucht, ihn zur Unterschrift einer Ausweisungsverfügung zu bewegen. "Es ist unerklärlich, dass dieser Mann inhaftiert wurde. Das macht keinen Sinn", sagte seine Anwältin gegenüber dem Guardian. Sein Abschiebeverfahren ist inzwischen kurzzeitig ausgesetzt worden. Seine Rechtsvertreter setzen weiter alles daran, die Abschiebung zu verhindern. Das US-Heimatschutzministerium betrachtet ihn als "illegalen Einwanderer". Nikita und Oksana mit ihren Kindern Nikita und seine Frau Oksana flohen vor zwei Jahren aus Russland in die USA und beantragten Asyl. Er ist Ingenieur, sie Krankenschwester. Sie sind seit Monaten mit ihren drei Kindern (4, 12 und 13 Jahre alt) im Dilley Immigration Processing Center, einer ICE-Abschiebeeinrichtung für Familien in Texas. Betrieben wird es vom Unternehmen CoreCivic im Auftrag der Regierung.



NBC News hat mit Nikita und Oksana via Zoom gesprochen. Die Erfahrungen der Familie dort: Zu wenig Essen, teils mit Würmern darin, ständiges Neonlicht, brüllende Wachen, die Kindern das Spielzeug wegnehmen, eiskalte Zellen, nur stark begrenzte Informationsmöglichkeiten, kaum medizinische Versorgung und unvollständige Unterlagen. Ihre Kinder seien körperlich und emotional zermürbt, hätten Angstzustände und Panikattacken, sagen Nikita und Oksana. Eine ihrer Töchter habe einen teilweisen Hörverlust auf einem Ohr, weil eine Infektion nicht ausreichend behandelt worden sei. Die Anwältin der Familie reichte einen Antrag auf sofortige Freilassung aus medizinischen Gründen ein. Auch durch die lange Inhaftierung habe sich der Zustand des Mädchens verschlechtert. "Dieser Ort ist nicht für einen längeren Aufenthalt von Kindern gedacht", sagt Mutter Oksana. Das US-Heimatschutzministerium verweist darauf, dass die Einrichtung in Dilley "für Familien umgerüstet" sei. Solange das Asylverfahren der Familie noch anhängig sei, bliebe die Familie inhaftiert. Medien wirft das US-Heimatschutzministerium vor, "Falschmeldungen" über schlechte Bedingungen in Haftanstalten für Einwanderer zu verbreiten. Briefe und Zeichnungen von Kindern aus Dilley Die Investigativ-Reporterin Mica Rosenberg konnte im Rahmen einer Recherche für das Non-Profit-Nachrichtenportal ProPublica Einblicke in die Erfahrungen vieler Kinder gewinnen, die im Dilley Immigration Processing Center gemeinsam mit ihren Familien inhaftiert sind. Viele der Erwachsenen haben laut ProPublica keine Vorstrafen in den Vereinigten Staaten und leben schon lange dort. Einige haben überschrittene Visa, Asylanträge gestellt oder humanitäre Aufenthaltsgenehmigungen erhalten, wurden bei Terminen in ICE-Büros verhaftet, zu denen sie freiwillig erschienen sind. Rosenberg meldete sich als Besucherin an, mit der Zustimmung der Eltern redete die Reporterin persönlich mit den Kindern, mit manchen auch per Videoanruf. Sie fragte Eltern, ob ihre Kinder bereit seien, Briefe über die Erfahrungen vor Ort zu schreiben. Mehr als drei Dutzend Kinder antworteten.



Die 14-Jährige Ariana schreibt "Seit ich in diesem Zentrum bin, verspürt man nur Traurigkeit und vor allem tiefe Niedergeschlagenheit." Die 9-jährige Sujej schreibt: "Zu sehen, wie Leute wie ich, also Einwanderer, behandelt werden, hat verändert, wie ich über die USA denke." Die 14-jährige Gaby schreibt: "Die Mitarbeiter behandeln die Menschen hier unmenschlich, vor allem verbal. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie sie wären, wenn niemand sie beaufsichtigen würde." Die 9-jährige Maria malt ein Bild von sich und ihrer Mutter, schreibt dazu: "Ich bin nicht glücklich, bitte holt mich hier raus." Der 13-jährige Gustavo sagte: "Ich habe das Gefühl, dass ich hier nie wieder herauskomme. Ich bitte Sie nur, uns nicht zu vergessen." Ihre Mütter erzählen, dass ihre Kinder kaum schlafen, den Appetit wegen Schimmel und Würmern im Essen verlieren, ständig krank sind, einige Kinder seien teils so verzweifelt, dass sie sich selbst verletzten.



"Drei Mahlzeiten am Tag, sauberes Wasser, Kleidung, Bettzeug, Duschen, Seife und Toilettenartikel erhalten" – laut einer Erklärung des US-Heimatschutzministeriums Dinge, die alle Inhaftierten bekommen. Und: "Zertifizierte Ernährungsberater" würden die Mahlzeiten bewerten. Der Betreiber CoreCivic verweist auf eine mehrstufige Aufsicht, der die Einrichtung unterliegt.

Es sind Erfahrungen, die nicht alle, aber doch viele machen. Wie kann es zu solchen Bedingungen kommen? Ein Blick hinter das System der ICE Detention Centers.

Was genau sind das für Zentren, in denen die Menschen inhaftiert sind? Zu den Aufgaben von ICE gehört offiziell die Festnahme von Personen, die gegen Einwanderungsbestimmungen verstoßen haben oder ein laufendes Verfahren abwarten, ebenso wie ihre Inhaftierung und mögliche Abschiebung.



Menschen gelangen auf unterschiedlichen Wegen in ICE‑Gewahrsam: etwa durch Aufgriffe der Grenzschutzbehörde CBP, durch Festnahmen im Landesinneren durch ICE selbst oder durch die Übernahme aus lokalen Gefängnissen. ICE entscheidet, ob eine Person unter Auflagen freikommt oder in ein Detention Center überstellt wird.



Viele dieser Einrichtungen werden von privaten Unternehmen oder lokalen Behörden betrieben. Die übergeordnete Verantwortung für Verträge, Standards und Kontrolle bleibt bei ICE – auch für die meisten der Zentren, die aufgrund von Kritik an dortigen Bedingungen immer wieder mediale Aufmerksamkeit erhalten.



Nach einer Überstellung liegt die Kontrolle bei ICE, es gilt: "Sobald ein Ausländer in die Obhut der ICE überstellt wird, trifft die Behörde eine Entscheidung über die Inhaftierung", heißt es auf der offiziellen ICE-Webseite. Im Detention Center wird ein Aufnahmeprozess durchlaufen, bevor die Person dem Einwanderungsgericht zugeführt wird. Das Gericht entscheidet über den Ausgang des Einwanderungsverfahrens – also darüber, ob eine Person im Land bleiben darf oder einen Abschiebungsbescheid erhält.

Wer kommt in ein ICE Detention Center?

Offiziell werden in ICE Detention Centers Personen festgehalten, die keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzen, Asylsuchende mit laufendem Verfahren, Menschen mit strafrechtlichen Vorbelastungen, Personen mit Abschiebebefehlen sowie Personen, die z. B. als Sicherheitsrisiko gelten. Grundlage sind demnach Kriterien wie Aufenthaltsstatus, Risikoabwägungen, strafrechtliche Einträge und frühere Abschiebungsanordnungen.

Die Themen der "Kulturzeit" vom 29.01.2026: Bernard Harcourt über Trumps ICE, Exil-Künstler und Künstlerinnen aus Venezuela, Florian David Fitz. 29.01.2026 | 36:04 min

In der Praxis werden diese Kategorien jedoch weit ausgelegt: Auch geringfügige Delikte - etwa Verkehrsverstöße - können als strafrechtliche Vorbelastung gelten, und jahrzehntelange Abschiebungsbefehle können reaktiviert werden. Unterschiedliche Ermessensspielräume, regionale Unterschiede, politische Prioritäten und die Verfügbarkeit von Haftplätzen führen zu uneinheitlichen und oft wenig transparenten Entscheidungen.

Zahlen zu inhaftierten Menschen ohne strafrechtliche Verurteilung Offizielle DHS-Daten zeigen: Mehr als die Hälfte der im Rahmen des FY26 Reportings (Stand: Februar 2026) in ICE Haft befindlichen Personen – 32.364 Menschen – gelten als "Other Immigration Violators", also Personen ohne US-strafrechtliche Verurteilungen oder anhängige Anklagen. Zählt man diejenigen hinzu, die lediglich wegen anhängiger Verfahren ohne strafrechtliche Verurteilung geführt werden, ergibt sich: Rund zwei Drittel der im laufenden Fiskaljahr 2026 in ICE Haft erfassten Menschen haben keine strafrechtlichen Verurteilungen in den USA.

Auch Familien werden unter Donald Trump systematisch im Landesinneren festgenommen und getrennt. Familienhaft wandten frühere Regierungen nur in deutlich begrenztem Umfang an und fast ausschließlich auf die Situation an der Grenze beschränkt, z. B. bei Einreise ohne Papiere. Eine Trennung von Familien blieb die Ausnahme.

Nach dem Tod einer Mutter in Minnesota durch einen ICE-Beamten steigt der Widerstand gegen Trumps Abschiebepolitik. Zehntausende Menschen sitzen in Abschiebezentren der Einwanderungsbehörde. 21.01.2026 | 13:28 min

NYT-Recherche zu Inhaftierung von Kindern und Familientrennung Während unter Obama laut Recherchen der New York Times nur vergleichsweise wenige Kinder in ICE-Haft festgehalten wurden, lag der Durchschnitt unter Biden demnach bei rund 25 Kindern pro Tag. Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sei diese Zahl auf etwa 170 Kinder täglich gestiegen. An einzelnen Tagen sind laut NYT unter Trump mehr als 400 Kinder in Gewahrsam. Bei Familientrennungen zeigt sich laut NYT: Erst die Trump-Regierung führte 2025 die Praxis der "interior separation" ein. Die US-Zeitung dokumentierte mindestens neun Fälle, in denen ICE Eltern im Landesinneren festnahm und ihre Kinder anschließend in Bundesobhut oder in Pflegefamilien brachte.

Welche Rechte haben Menschen in Detention Centers?

Offiziell haben sie das Recht auf Kommunikation, medizinische Versorgung, Zugang zu religiösen Angeboten sowie selbst organisierte rechtliche Beratung - einen staatlichen Pflichtverteidiger gibt es nicht. Minderjährige dürfen nicht länger als 20 Tage in einem ICE Detention Center festgehalten werden - das ist die gerichtlich festgelegte Obergrenze. In der Praxis werden diese Punkte oft nicht eingehalten.

Beschwerden innerhalb des ICE-Systems gelten als wenig wirksam. Nachprüfende Behörden stellen häufig fest, dass von Inhaftierten oder ihren Anwälten beanstandete Probleme weiterhin bestehen.

USA-Korrespondentin Heike Slansky zum Abzug von ICE-Einheiten der US-Einwanderungsbehörde aus dem US-Bundesstaat Minnesota. 13.02.2026 | 1:36 min

Inwiefern wird die Einhaltung von festgelegten Standards überprüft?

Es gibt regelmäßige Inspektionen - sowohl durch das unabhängige DHS Office of Inspector General (OIG), die Aufsichts- und Kontrollinstanz des US Heimatschutzministeriums, als auch durch das Government Accountability Office (GAO), eine unabhängige Prüfinstitution des US-Kongresses. Die jüngsten verfügbaren Gesamtberichte beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 2022 bis 2024 - also die Zeit vor Trumps zweiter Amtszeit.

Alexander Kähler diskutiert mit Prof. Stephan Bierling (USA-Experte, Universität Regensburg), Michaela Haas (Kolumnistin und Autorin, lebt in den USA), Erik Kirschbaum (US-amerikanischer Journalist) und Stephan-Götz Richter (The Globalist) 28.01.2026 | 44:32 min

In diesem Zeitraum erhielten viele Einrichtungen in den ICE-eigenen Inspektionen Bewertungen wie "acceptable" oder "above", was auf dem Papier den Eindruck vermittelt, die gesetzlichen Standards würden eingehalten.

Unabhängige Prüfungen - etwa durch GAO, OIG und das Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) - eine Beschwerde- und Kontrollstelle innerhalb des Heimatschutzministeriums - kommen jedoch zu einem anderen Ergebnis: Sie dokumentieren seit Jahren wiederkehrende Defizite, insbesondere bei Hygiene, Lebensmittelsicherheit, medizinischer Versorgung und Sicherheitsaspekten. Zwischen 2022 und 2024 stellte OIDO zudem fest, dass in 31 von 33 untersuchten Beschwerdefällen die betroffene Einrichtung den relevanten Standard nicht erfüllte.

Nach dem Einsatz der Einwanderungspolizei ICE wird Trump Machtmissbrauch vorgeworfen und seine Umfragewerte sinken. Mit neuen Vorstößen wie zur Wahlrechtsänderung sorgt er erneut für Kritik. 07.02.2026 | 1:36 min

Die Berichte der vergangenen Jahre zeigen damit ein Muster: ICE-interne Bewertungen fallen regelmäßig positiv aus, während unabhängige Aufsichtsinstanzen immer wieder dieselben strukturellen Mängel feststellen. Alles deutet darauf hin, dass sich diese Probleme unter dem massiv ausgebauten Abschiebesystem der zweiten Trump-Amtszeit nicht verbessert haben - sondern sich eher weiter verschärft haben.

Was spielt noch eine Rolle für die strukturellen Gegebenheiten?

Kurz gesagt: Geld. Private Firmen wie CoreCivic - seit Jahrzehnten einer der größten Gefängniskonzerne der USA und Betreiber unter anderem von Bundesgefängnissen und ICE-Detention Centers - erhalten staatliche Gelder abhängig von der Zahl der inhaftierten Menschen. Die Vergütung richtet sich nach der Belegung der Einrichtungen, nicht nach Pauschalbeträgen. Das bedeutet: Je mehr Menschen inhaftiert sind, desto mehr verdienen die Unternehmen.

Dabei profitieren nicht nur große, etablierte Konzerne. Auch kleine, weitgehend unbekannte Firmen ohne nachweisbare Erfahrung im Gefängnis- oder Detentionmanagement erhalten inzwischen umfangreiche Regierungsverträge für den Bau und Betrieb neuer ICE-Einrichtungen - etwa Acquisition Logistics LLC, die 2025 den Zuschlag für ein Großprojekt in Texas erhielten: das El Paso Camp East Montana.

Nach zuletzt zwei Toten wächst der Druck auf die Einwanderungsbehörde ICE immer weiter, auch auf Seiten der Republikaner. Landesweit finden Proteste gegen das Vorgehen der Behörde statt. 31.01.2026 | 1:57 min

Öffentliche Sichtbarkeit oft der einzige Hebel