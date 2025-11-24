Gewalt gegen Frauen:"Er sagte: Stirb!", dann floss das Benzin
von Christian Semm
Nach der Scheidung will Marias Ex-Mann sie auf offener Straße verbrennen. Maria überlebt und erzählt heute ihre Geschichte - so wie Frauen weltweit, die Gewalt erlebt haben.
Maria steht vor dem Spiegel in ihrer Wohnung in Reggio Calabria im Süden von Italien und cremt sich ein. Ihr Körper ist übersät mit Narben. "Ich liebe jeden einzelnen Teil meines Körpers, der Narben trägt. Denn dank ihnen bin ich frei, neu geboren und glücklich", sagt Maria.
Über Jahre hinweg ist Maria zuvor gefangen in einer Ehe, die von Grausamkeit und Gewalt durch ihren Ehemann geprägt ist. Nach außen führt die Familie mit zwei Kindern ein ganz normales Leben. Zu Hause muss auch Tochter Annie, heute 26 Jahre alt, die Gewalt ertragen. Vor sechs Jahren stellt sie sich ihrem Vater mutig in den Weg und ihre Mutter ruft die Carabinieri, die militärisch organisierte Polizeieinheit des Landes.
Italien: Mann verübt Brandanschlag auf Ex-Frau
Maria lässt sich scheiden. Was dann passiert, wird Maria ein Leben lang begleiten. Mit ZDFheute kehrt Maria in die Straße zurück, in der sie kurz nach der Trennung fast ihr Leben verlor, als ihr Ex-Mann ihr plötzlich auflauerte.
Im Rückspiegel ihres Autos sieht sie damals, wie er sich in seinem Auto näherte, erzählt sie: "Er rammte plötzlich meinen Wagen, ich musste die Tür öffnen und er stand da und sagte: 'Stirb'."
Maria erzählt weiter: "Ich hielt mir meine Hände vor das Gesicht und schrie: 'Nein, ich sterbe heute nicht'."
Schwere Verbrennungen, unerträgliche Schmerzen
Maria brennt sofort, ihre Kleider gehen in Flammen auf. Sie reißt sich die brennende Kleidung vom Körper, entdeckt eine rettende Pfütze und versucht die Flammen zu löschen.
Wenig später wird ihr Ex-Mann in einer Pizzeria festgenommen und später zu 18 Jahren Haft verurteilt. Maria verbringt zwei Jahre im Krankenhaus. Fast 200 Operationen, Transplantationen, unerträgliche Schmerzen.
Die neue Doku-Serie des auslandsjournals erzählt die Geschichte von Frauen weltweit, die Gewalt erlebt haben und heute für andere Betroffene kämpfen.
Dafür erzählen ZDF-Korrespondent*innen und Reporter*innen Geschichten und Schicksale aus Italien, Irak, den USA sowie der Türkei, Brasilien und Kenia.
Die Überlebende von Gewalt gegen Frauen ist durch die Hölle gegangen, und hat danach ihre Mission als Kämpferin und Aufklärerin gefunden. Sie will ein Bewusstsein schaffen, für ihre Themen Gewalt, Macht und Besitzansprüche. Maria hält Vorträge und will vor allem jungen Frauen in der Welt des Machismo in Italien Perspektiven aufzeigen.
Marias Ex-Mann wird noch zwölf Jahre im Gefängnis sitzen. Sie sorgt sich um die Zeit danach, aber sie will für alle Frauen kämpfen, damit sich etwas ändert. "Das ist mein Leben", sagt sie. "Meine Mission!"
Orange Day: Betroffene klären weltweit auf
Der starke Wille etwas verändern zu wollen, diese Kraft zeigt sich auch bei anderen Frauen, mit denen ZDFheute zum Orange Day - dem Welttag, der auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen soll - gesprochen hat. Die Frauen wollen zeigen, wie persönliche Erfahrung zu gesellschaftlichem Engagement wird und welche strukturellen Ursachen hinter dieser Gewalt liegen.
Am 25. November 2025 ist der internationale Orange Day - der Tag, der auf Gewalt an Frauen aufmerksam macht und ein Zeichen dagegensetzt. Das ZDF begleitet diesen Tag unter dem Slogan "Alle Augen auf! Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" mit einem umfangreichen Programmangebot im November.
Gewalt gegen Frauen: Ein globales Problem
Auch die Langstreckenläuferin Joan Chelimo aus Kenia hat eine Mission. Viele Mädchen in Kenias Läuferhochburgen Eldoret und Iten träumen von der ganz großen Karriere, um mit Preisgeldern ihren Familien aus der Armut heraus zu helfen. Dabei geraten sie oft an die falschen Leute.
Joan Chelimo wurde von ihrem Mann, einem Marathontrainer, misshandelt. Am Ende schmiss er sie aus dem gemeinsamen Haus, das von ihrem Geld finanziert war. "Ich laufe für all diese Mädchen da draußen. Ich benutze meine Stimme und den Laufsport, um Aufmerksamkeit auf unser Thema zu lenken. Das hält mich am Laufen. Für die, die ihr Leben wegen sexualisierter Gewalt verloren haben."
Gewalt und Missbrauch: Aufklärung an Schulen
Ihr Erfolg habe sie stark gemacht, sagt Joan Chelimo. Ihre Bekanntheit nutzt sie, um in Schulen über Missbrauch und Gewalt zu sprechen. Sexualität ist in Kenia immer noch ein Tabuthema. Viele Mädchen und Jungen wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn Erwachsene sie unangemessen berühren. Joan ist für viele Mädchen ein Vorbild. Sie ist eine von ihnen, die es geschafft hat, sich aus den schwierigen Verhältnissen zu befreien.
Heute zeigt Joan jungen Mädchen, wie man sich gegen Übergriffe wehrt. Mädchen wie der 13-jährigen Ivy Jepchumba gibt das Selbstbewusstsein. "Es gibt mir Kraft", sagt sie.
Die Kinder sollen als bessere Menschen groß werden, sagt Joan. Eine Frau mit vielen Narben, aber noch mehr Stärke.
"FIGHT - Gesichter der Stärke" erzählt die Geschichten betroffener Frauen, jetzt streamen im ZDF.
