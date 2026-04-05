Plastikwände vor Regalen, eingeschlossene Produkte. Britische Einzelhändler versuchen, zunehmenden Diebstählen vorzubeugen. Ein Produkt liegt dabei besonders im Fokus: Schokolade.

Supermärkte versuchen mit Warensicherungen verzweifelt, dem Schokoklau Einhalt zu gebieten. Hohe Kakaopreise führen zum Klau auf Bestellung, es gibt kaum Strafverfolgung bei unter 200 Pfund Beute 30.03.2026 | 2:07 min

Die Tafeln schrumpfen, die Preise steigen. Die Milchschokolade von Cadbury, einem der bekanntesten britischen Schokoladenhersteller, ist seit 2021 um 48 Prozent teurer geworden. Das ärgert Käufer und setzt Anreize für Diebe. Nun kämpfen Supermärkte in Großbritannien mit neuen Sicherheitsmaßnahmen gegen zunehmende Schokoladendiebstähle an.

Schokoladen-Diebstähle in Großbritannien: Mehrere Ursachen

Schuld an den Preiserhöhungen sind nicht nur die Inflation, sondern auch steigende Kakaopreise. Die Klimakrise verursacht extreme Temperaturen und ungewöhnliche Niederschlagsmuster in den wichtigsten Anbauregionen, darunter leiden die Kakaoernten. Hinzu kommen steigende Lebenshaltungskosten in Großbritannien - viele Menschen können sich selbst grundlegende Dinge nicht mehr leisten.

Ob Vollmilch oder Zartbitter - Schokolade kostet inzwischen deutlich mehr. Schlechte Kakaobohnenernten sind nur ein Teil der Erklärung. 03.12.2025 | 2:53 min

Neben Gelegenheitsdiebstählen spielt jedoch auch organisierte Kriminalität eine große Rolle. Banden räumen ganze Regale leer und verkaufen das Diebesgut weiter. Die gestiegenen Schokoladenpreise machen das illegale Geschäft noch lukrativer.

Hohe Verluste für die Branche

Der Einzelhandelsverband British Retail Consortium schätzte auf Grundlage von repräsentativen Rückmeldungen verschiedener Unternehmen innerhalb eines Jahres knapp 5,5 Millionen Diebstähle. Das soll die Branche rund 400 Millionen Pfund, umgerechnet über 461 Millionen Euro, gekostet haben. Experten gehen jedoch von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Lucy Whing vom British Retail Consortium meint:

Es ist klar, dass diese Diebstähle keine Verbrechen ohne Opfer sind. „ Lucy Whing, British Retail Consortium

"Das verlorene Geld könnte stattdessen dafür verwendet werden, die Preise für Kunden zu senken oder Dienstleistungen zu verbessern", so Whing.

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Teure Sicherheitsmaßnahmen - Kleine Geschäfte unter Druck

Stattdessen muss der Einzelhandel jetzt mit umfangreichen Investitionen reagieren: In den vergangenen fünf Jahren haben britische Einzelhändler über fünf Milliarden Pfund, umgerechnet knapp 5,77 Milliarden Euro, für Kriminalprävention ausgegeben. Dazu zählen Warensicherungen, reduzierte Bestückungen in Regalen, Sicherheitskameras, aber auch Schulungen von Personal im Umgang mit eskalierenden Situationen.

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Nicht alle Ladenbesitzer haben die nötigen Ressourcen für teure Sicherheitsmaßnahmen. Sandra Kennedy, Betreiberin eines Geschäfts im Londoner Stadtteil Brixton, beobachtet schon seit Längerem einen Anstieg der Schokoladendiebstähle. Sie erzählt, Diebe gingen dabei routiniert vor:

Sie greifen sich die Ware, tun, als wollten sie zahlen und nutzen kurze Ablenkungen, um aus dem Geschäft zu rennen. „ Sandra Kennedy, Geschäftsinhaberin in London

Geplante Gesetzesänderung

Nun plant die Politik Gegenmaßnahmen. Seit gut zwölf Jahren behandeln englische Gerichte Diebstähle unter 200 britischen Pfund (etwa 230 Euro) in der Praxis ähnlich wie eine Ordnungswidrigkeit. Im Rahmen der sogenannten Crime and Policing Bill, einem umfangreichen Gesetzentwurf, will die regierende Labour-Partei diese Sonderregelung unter anderem aufheben und damit das politische Signal senden, dass jeder noch so kleine Diebstahl ernst genommen wird.

Ob die Gerichte dann tatsächlich auch höhere Strafen verhängen? Experten sind skeptisch. Der Einzelhandel zumindest hofft darauf.

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