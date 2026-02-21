Epstein: Verliert Ex-Prinz-Andrew seinen Platz in der Thronfolge?

Ex-Prinz Andrew machte zuletzt wieder Schlagzeilen im Epstein-Skandal - wurde sogar vorübergehend festgenommen. Nun könnte er offenbar seinen Rang in der Thronfolge verlieren.

Der ehemalige Prinz Andrew wurde wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Als Handelsbeauftragter soll er vertrauliche Informationen an das Epstein-Netzwerk weitergegeben haben. 20.02.2026 | 2:16 min

Der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere Prinz Andrew könnte seinen Platz in der britischen Thronfolge verlieren. Trotz des Verlusts seiner Titel im vergangenen Jahr steht der frühere Herzog von York weiterhin an achter Stelle der Thronfolge.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs erwägt britischen Medienberichten zufolge ein Gesetz zu verabschieden, mit dem Andrew Mountbatten-Windsor von der Liste der Erbmonarchie gestrichen werden könnte, sobald die Polizei ihre Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. abgeschlossen hat.

Der Fall von Ex-Prinz Andrew wirft ein Schlaglicht auch auf Jeffrey Epsteins geschäftliche Interessen. Nils Metzger vom ZDFheuteCheck gibt Einblicke in ein weltweites Netzwerk. 20.02.2026 | 19:44 min

Raus aus der Thronfolge? Regierung prüft offenbar Wege

Der britische Verteidigungsstaatssekretär Luke Pollard bezeichnete den möglichen Schritt im Sender BBC als angemessen, völlig unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen. Die Regierung habe mit dem Buckingham-Palast an Plänen gearbeitet, um zu verhindern, dass der Ex-Prinz "potenziell nur einen Herzschlag vom Thron entfernt ist".

Finanzstaatssekretär James Murray sagte dem Sender Sky News:

Die Regierung prüft, welche weiteren Schritte erforderlich sein könnten, und wir schließen nichts aus. „ James Murray, britischer Finanzstaatssekretär

Die "Times" zitierte eine Quelle aus dem Buckingham-Palast, nach der die Entfernung von Andrew aus der Thronfolge "eine reine Angelegenheit des Parlaments" sei und man "dies niemals behindern oder sich dem Willen des Parlaments widersetzen" würde. König Charles hatte nach der Festnahme seines Bruders Andrew mitgeteilt: "Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen."

Neue Akten im Fall Jeffrey Epstein liefern weitere Infos zur Verbindung zwischen Andrew und Epstein. Jetzt hat König Charles der Polizei Hilfe bei weiteren Ermittlungen angeboten. 09.02.2026 | 1:06 min

Ermittlungen werden ausgeweitet

Am Donnerstag wurde Andrew wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch vorübergehend festgenommen. Als Handelsbeauftragter soll er vertrauliche Informationen an das Epstein-Netzwerk weitergegeben haben. Am Abend wurde er nach rund elf Stunden "unter dem Vorbehalt weiterer Ermittlungen" entlassen.

Am Freitag gab die Metropolitan Police bekannt, dass sie ihre Ermittlungen gegen Andrew ausweiten und seine ehemaligen Personenschützer befragen werde. Kontaktiert würden derzeitige und ehemalige Beamte, die eng mit Andrew zusammengearbeitet haben.

Strafverfahren werden in Großbritannien im Namen des Monarchen geführt. Es hieße also "die Krone gegen Mountbatten‑Windsor", sagt die ZDF‑Studioleiterin in London, Hilke Petersen. 20.02.2026 | 6:18 min

Parlament müsste Änderung der Thronfolge zustimmen

Um auszuschließen, dass Andrew jemals König werden könnte, müsste für die Änderung der Thronfolge ein Gesetz vom Parlament verabschiedet werden. Gesetze werden in Großbritannien im Ober- und Unterhaus beschlossen und schließlich vom Monarchen unterzeichnet.

Änderungen der Thronfolge müssten zudem auch die weiteren 14 Commonwealth-Staaten wie Australien und Kanada zustimmen, denen Charles III. als König vorsteht. Platz eins in der Thronfolge hat Charles' Sohn William inne, gefolgt von dessen Sohn Prinz George.

