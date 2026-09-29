Großbritannien: Andy Burnhams erste Parteitagsrede als Premier

Burnham will bei seiner ersten Parteitagsrede der Labour-Partei als Premier seine Pläne erläutern. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie er seine Vorhaben finanzieren will.

Der britische Premierminister Andy Burnham hält am Dienstag seine mit Spannung erwartete Parteitagsrede bei der Labour-Konferenz in Liverpool. Quelle: Annabel Lee-Ellis / dpa

Vor einem Jahr löste er bereits ein ordentliches Poltern in Westminster aus. Damals noch als Bürgermeister von Manchester kokettierte Andy Burnham kurz vor der jährlichen Labour-Konferenz in Liverpool öffentlich mit dem Gedanken, den britischen Premierminister Keir Starmer abzulösen. Ob hinter den Spekulationen konkrete Pläne steckten, blieb allerdings offen.

Ein Jahr später ist Burnham tatsächlich Premier und Hoffnungsträger der zuvor in Umfragen und Wahlen schwächelnden britischen Sozialdemokraten. Den Abwärtstrend seiner Partei konnte er vorerst stoppen. Seine erste große Parteitagsrede wird mit Spannung erwartet.

Andy Burnham muss die Labour-Partei von sich überzeugen. Bei seiner ersten Rede als Premier versprach er viel. Wird seine Partei da mitziehen? 25.09.2026 | 2:14 min

Burnham setzt auf Wohnungsbau und Dezentralisierung

Mit dem Versprechen, das strauchelnde Großbritannien wieder auf Vordermann zu bringen und für alle fair zu gestalten, überzeugte Burnham zuletzt vor allem innerhalb der Partei. In seinen ersten Wochen machte er der Bevölkerung mehrere Zusagen.

Der soziale Wohnungsbau soll ausgebaut, in Arbeitsplätze für junge Menschen investiert und das Pflegesystem reformiert werden. Menschen ohne Dach über dem Kopf sollen zudem schnell von der Straße geholt werden. Zudem wendet er sich von einer auf Westminster ausgerichteten Politik ab und setzt auf eine stärkere Dezentralisierung.

Andy Burnham hat große Pläne: Umfangreiche Reformvorhaben im britischen Bildungssystem und ein umfassender Social-Care-Plan nehmen Ausbildung und Pflege in den Fokus. 04.08.2026 | 4:23 min

Erster Haushalt als Bewährungsprobe

Doch für all diese Reformen braucht die Regierung Geld - und das ist knapp. Burnham übernahm einen angeschlagenen Staatshaushalt, der kaum Spielraum bietet. Damit wird das erste Budget, das Finanzminister John Healey Ende Oktober vorlegen will, zum entscheidenden Test für Burnhams glänzende Versprechen, die der Labour-Politiker an diesem Dienstag weiter darlegen wird.

In seiner Rede beim Parteitag am Montag versprach Healey "Haushaltsdisziplin". Großbritannien werde wieder auf "Wachstumskurs" gebracht, "mit Hoffnung für unsere jungen Menschen, mit guter Arbeit und guten Jobs und einem neuen Zeitalter der Industrialisierung".

Für die Briten ist Andy Burnham der siebte Regierungschef in zehn Jahren. 20.07.2026 | 2:18 min

Burnham verspricht "ehrliche" Rede

Am Montag erklärte Burnham dem Sender LBC zufolge, "eine sehr ehrliche Parteitagsrede" halten zu wollen, die "einen ganz klaren Weg für das Land" aufzeigen werde. Dabei wolle er auch darauf eingehen, wie einzelne Vorhaben finanziert werden sollen.

Die innenpolitische Bewährungsprobe folgt für den Premierminister nur wenige Tage nach einem seiner ersten größeren Auftritte auf internationalem Parkett. Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York bekräftigte er etwa die Unterstützung für die Ukraine und forderte Regulierungen für KI-Systeme.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa