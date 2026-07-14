Nachfolge von Lindsey Graham: Schwester übernimmt US-Senatssitz

Nach Tod von US-Senator :Lindsey Grahams Schwester übernimmt Senatssitz
Darline Graham Nordone übernimmt nach dem Tod ihres Bruders kommissarisch dessen Sitz im US-Senat. Anfang November wird über die künftige Besetzung abgestimmt.
Nach dem überraschenden Tod des einflussreichen US-Senators Lindsey Graham soll dessen jüngere Schwester die Amtsgeschäfte übernehmen. Der Gouverneur des US-Bundesstaates South Carolina, Henry McMaster, kündigte an, dass Darline Graham Nordone den Rest der Amtszeit übernehmen werde. Aus Kreisen des Senats verlautete, sie werde am Mittwoch vereidigt.
US-Präsident Donald Trump hatte diese Lösung vorgeschlagen und von einer "fabelhaften Würdigung" Grahams gesprochen. Die "Washington Post" schrieb, dass Nordone keine politische Vergangenheit vorweise und dass über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei.
Nordone würdigt Bruder und spricht von Privileg
Darline Graham Nordone sagte bei der Bekanntgabe, dass es ein großes Privileg sei, einen Teil der wichtigen Arbeit ihres Bruders zu Ende führen zu dürfen.
Die Amtszeit des gestorbenen Senators aus South Carolina endet im Januar 2027, bis dahin übernimmt nun Nordone. Über die darauffolgende Amtsperiode für den Senatorenposten wird bei den Kongress-Zwischenwahlen am 3. November abgestimmt. Die Republikaner von South Carolina haben dazu für den 11. August 2026 eine parteiinterne Vorwahl angesetzt.
Graham starb an den Folgen einer Gefäßerkrankung
Am Wochenende war der Trump-Verbündete Lindsey Graham im Alter von 71 Jahren überraschend gestorben. Laut dem vorläufigen Bericht der Gerichtsmedizin war die Todesursache ein Riss in der Aorta.
Graham galt als Verbündeter von US-Präsident Donald Trump und als außenpolitischer Hardliner. Der Tod des Senators rief auch international Bestürzung hervor. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj würdigten die politischen Verdienste des US-Senators.
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