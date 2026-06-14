Schiedsrichter mit Einreiseverbot in USA soll WM-Gage erhalten

Der Unparteiische Omar Artan kann wegen eines US-Einreiseverbots kein Spiel bei der Fußball-WM leiten. Afrikas Schiedsrichter des Jahres soll aber seine volle WM-Gage erhalten.

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan sollte eigentlich bei der WM Spiele leiten, durfte aber nicht in die USA einreisen. Quelle: ddp

Trotz seiner verweigerten Einreise in die USA soll der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Fußball-Weltmeisterschaft seine volle Vergütung als WM-Referee erhalten. Das berichtet die BBC unter Berufung auf gut informierte Quellen rund um den Weltverband FIFA.

Der 34-jährige Artan war vom WM-Gastgeberland trotz eines gültigen Visums abgewiesen worden, als er in die USA einreisen wollte. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat Somalia.

Die Chancen, dass der somalische Schiedsrichter Omar Artan noch bei der Fußball-WM eingesetzt wird, stehen nach Einschätzung des ZDF-Sportreporters Nils Kaben nahe Null. 09.06.2026 | 9:08 min

Artan pfeift UEFA-Supercup statt FIFA-WM

Wie viel genau die Schiedsrichter für ihren Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA erhalten, erfahren sie erst nach dem Turnier.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte bereits auf Artans Abweisung in den USA reagiert und Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 für die Leitung des Supercup-Endspiels zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa am 12. August in Salzburg angesetzt.

Die Politisierung von Fußball sei in den USA größer als in Deutschland, so Experte Ohnesorge. Trump lebe von Aufmerksamkeit und wisse, die Medien für seine Zwecke zu nutzen. 09.06.2026 | 16:51 min

Baerbock zu Einreise-Debatte: "Jetzt muss die FIFA aktiv werden"

Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Generalversammlung, kritisierte den Weltverband FIFA in der Debatte um verweigerte Einreisen bei der Fußball-WM scharf. Artans Abweisung sei "der krasseste Fall", sagte sie im Podcast "Calcio d'Oro".

Das ist halt eben der Moment, wo es nicht mehr heißen kann, man ist neutral, man kann sich nicht äußern. Neutralität heißt, dass man alle Schiedsrichter einreisen lässt. „ Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Generalversammlung

"Jetzt muss die FIFA aktiv werden, um deutlich zu machen, dass sie zu ihren eigenen Regeln steht", betonte Baerbock.

US-Präsident Trump hatte im Dezember behauptet, dass Menschen aus Somalia den Bundesstaat Minnesota ruinieren würden und ihr Heimatland als "stinkend" bezeichnet. "Müll" solle nach seiner Aussage nicht in den USA bleiben. 03.12.2025 | 1:12 min

FIFA-Präsident Infantino ruft zu Gelassenheit auf

Die Einreisebestimmungen in den USA sind ein großes Thema rund um diese WM. Die verweigerte Einreise sei "natürlich unglücklich", hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino gesagt. "Wir kontrollieren nicht alles. Wir versuchen, wir werden diskutieren, wir werden sprechen, wir werden sehen. Manchmal ist es gut, einfach zu chillen, relaxen. Wir versuchen, alles zu lösen."

Aber wir müssen respektieren, dass wir nicht die Könige der Welt sind, die über Regierungen und die Polizei bestimmen. Wir sind eine Sportorganisation. „ Gianni Infantino, Präsident der FIFA

Die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA steht vor der Tür - und irgendwie wird gefühlt mehr über Politik diskutiert als über Aufstellungen und Taktik? 05.06.2026 | 12:41 min

Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind. Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen.

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Quelle: dpa