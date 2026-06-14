Schiedsrichter mit Einreiseverbot in USA soll WM-Gage erhalten

Trotz verweigerter Einreise in die USA:Abgewiesener Schiedsrichter soll WM-Gage erhalten
Der Unparteiische Omar Artan kann wegen eines US-Einreiseverbots kein Spiel bei der Fußball-WM leiten. Afrikas Schiedsrichter des Jahres soll aber seine volle WM-Gage erhalten.
Trotz seiner verweigerten Einreise in die USA soll der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Fußball-Weltmeisterschaft seine volle Vergütung als WM-Referee erhalten. Das berichtet die BBC unter Berufung auf gut informierte Quellen rund um den Weltverband FIFA.
Der 34-jährige Artan war vom WM-Gastgeberland trotz eines gültigen Visums abgewiesen worden, als er in die USA einreisen wollte. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat Somalia.
Artan pfeift UEFA-Supercup statt FIFA-WM
Wie viel genau die Schiedsrichter für ihren Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA erhalten, erfahren sie erst nach dem Turnier.
Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte bereits auf Artans Abweisung in den USA reagiert und Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 für die Leitung des Supercup-Endspiels zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa am 12. August in Salzburg angesetzt.
Baerbock zu Einreise-Debatte: "Jetzt muss die FIFA aktiv werden"
Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Generalversammlung, kritisierte den Weltverband FIFA in der Debatte um verweigerte Einreisen bei der Fußball-WM scharf. Artans Abweisung sei "der krasseste Fall", sagte sie im Podcast "Calcio d'Oro".
"Jetzt muss die FIFA aktiv werden, um deutlich zu machen, dass sie zu ihren eigenen Regeln steht", betonte Baerbock.
FIFA-Präsident Infantino ruft zu Gelassenheit auf
Die Einreisebestimmungen in den USA sind ein großes Thema rund um diese WM. Die verweigerte Einreise sei "natürlich unglücklich", hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino gesagt. "Wir kontrollieren nicht alles. Wir versuchen, wir werden diskutieren, wir werden sprechen, wir werden sehen. Manchmal ist es gut, einfach zu chillen, relaxen. Wir versuchen, alles zu lösen."
Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind. Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen.
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