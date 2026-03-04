  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

EU-Komission will "Made in Europe"-Industrie fördern

Als Bedingung für EU-Förderung:EU-Kommission schlägt "Made in Europe"-Vorgabe vor

|

Um Europas Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen, will die EU-Kommission künftig in wichtigen Bereichen bei öffentlichen Aufträgen "Made in Europe" zur Bedingung machen.

Stéphane Séjourné stellt am 4. März 2026 in Brüssel den „Industrial Accelerator Act“ der EU bei einer Pressekonferenz in der EU-Kommission vor.

EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné stellte den Vorschlag für ein Gesetz zur Unterstützung der Industrie in Brüssel vor.

Quelle: AFP

Trotz Kritik aus Deutschland verfolgt die Europäische Kommission ihre Pläne zu "Made in Europe"-Vorgaben bei öffentlichen Aufträgen weiter. EU-Staaten sollen künftig nur dann öffentliche Gelder in Stahl, Zement, Aluminium, saubere Technologien, E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride stecken, wenn die Produkte "Made in Europe" sind. EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné stellte einen entsprechenden Vorschlag für ein Gesetz zur Unterstützung der Industrie vor.

Auch Handelspartner außerhalb der EU sollen unter bestimmten Bedingungen einbezogen werden. Infrage kommen Länder, mit denen es relevante Vereinbarungen gibt - etwa über Freihandelsabkommen zu bestimmten Produkten oder öffentlichen Beschaffungen.

Stephane Séjourné (r.) und Wopke Hoekstra bei einer Pressekonferenz

Die EU will den europäischen Binnenmarkt stärken. Öffentliche Aufträge sollen in Zukunft demnach vor allem an europäische Unternehmen gehen. Aus dem Wirtschaftsministerium gibt es Kritik.

10.02.2026 | 0:48 min

Voraussetzung soll sein, dass diese Länder ihre Verpflichtungen einhalten und eine Gegenseitigkeit gegeben ist. Das werde jeweils nach Sektor geprüft. So könnte etwa auch der Kauf japanischer, koreanischer, kanadischer und britischer E-Autos beziehungsweise Autoteile mit europäischen Steuergeldern gefördert werden.

Kritik kommt aus Deutschland

Ziel des neuen Vorschlags ist, die Nachfrage nach umweltfreundlicheren europäischen Produkten anzukurbeln und Europas Wirtschaft so auf Wachstumskurs zu bringen. Bevor der Vorschlag umgesetzt wird, müssen die europäischen Mitgliedstaaten und das Parlament zustimmen. Besonders über das Kriterium, was als europäische Herkunft zählt, gibt es seit Monaten Diskussionen.

Die Flagge der EU mit zwölf gelben Sternen auf blauem Hintergrund weht im Wind.

Sollten Unternehmen in Europa bei der Vergabe von EU-Aufträgen bevorzugt werden? So eine Idee von EU-Kommissar Séjourné. Kritiker sehen darin Protektionismus à la Donald Trump.

10.02.2026 | 0:48 min

Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon lange Quoten für Produkte "Made in Europe" einführen will, hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz für einen zurückhaltenderen Ansatz ausgesprochen.

Europäische Präferenzregeln müssten "klug" eingesetzt werden - nur für kritische, strategische Sektoren und nur als letztes Mittel, mahnte Merz im Februar. "Und wir brauchen unsere Handelspartner, wir müssen sie einbeziehen", hatte der CDU-Politiker gesagt.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kritisierte vergangene Woche in Brüssel eine zunehmende Bürokratisierung.

Der Industrial Accelerator Act ist der 50. Vorschlag, parallel zu schon 49 existierenden, wie europäisch beschafft werden soll.

Katherina Reiche, Wirtschaftsministerin

DIHK warnt vor zu viel Bürokratie

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnte vor neuen bürokratischen Hürden durch den Vorschlag der EU-Kommission - etwa in der öffentlichen Vergabe oder bei Förderinstrumenten.

Die Europäische Kommission möchte im Rahmen des Bürokratieabbaus ihre Digitalgesetze vereinfachen. Frank Bethmann berichtet.

Die Europäische Kommission möchte im Rahmen des Bürokratieabbaus ihre Digitalgesetze vereinfachen. Frank Bethmann berichtet.

19.11.2025 | 1:10 min

"Zusätzliche Auflagen, weitreichende Ursprungsnachweise und hohe Anforderungen bei sogenannten Leitmärkten belasten vor allem kleine und mittelständische Unternehmen", so DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Das koste Zeit, Geld und Wettbewerbsfähigkeit.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 04.03.2026 ab 0:30 Uhr.
Themen
Europäische UnionEU-Kommission

Aktuelle Nachrichten

  1. Eine Europa-Flagge am 11.04.2019

    Unabhängiger werden von China:So will die EU künftig Seltene Erden beschaffen

    von Anne Sophie Feil
    mit Video1:16
  2. Zapfsäule mit verschiedenen Treibstoffen (Archivfoto)

    Krieg in Nahost treibt Spritkosten:Ölpreise steigen: Diesel knackt die Zwei-Euro-Marke

    mit Video2:11
  3. Vor der iranischen Botschaft in Moskau liegen Blumen und die russische Flagge vor dem Porträt des getöteten iranischen Machthabers Ajatollah Ali Chamenei.

    Putins Verbündeter unter Druck:Wie der Iran-Krieg den Kreml schwächt - mit zwei Ausnahmen

    von Felix Klauser
    mit Video2:35
  4. Spaniens Außenminister Jose Manuel Albares Bueno spricht, als er zu einem Treffen der EU-Außenminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel eintrifft. (Archiv)

    Sánchez: "Nein zum Krieg" gegen Iran:Nach Trump-Kritik: Spanien irritiert über Merz' Zurückhaltung

    mit Video2:10