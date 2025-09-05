Google: EU verhängt Milliardenstrafe

Eilmeldung
Verstoß gegen Wettbewerbsregeln:EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
|
Die EU verhängt eine Geldstrafe von fast drei Milliarden Euro gegen Google. Die Kommission sieht Verstöße gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft.
Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit.
Die Kommission sprach von "missbräuchlichen Praktiken im Bereich der Online-Werbetechnologie". Google kündigte umgehend an, gegen die "ungerechtfertigte" Strafe vorgehen zu wollen.
Mehr in Kürze
Quelle: dpa, AFP