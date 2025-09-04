Störungen bei Google-Suche - auch Deutschland betroffen

In der Türkei und Teilen Europas sind Dienste des Google-Konzerns wie Youtube ausgefallen oder waren eingeschränkt nutzbar. Auch in Deutschland gab es Störungen.

Bei der Suchmaschine von Google und dem Video-Dienst Youtube hat es Störungen gegeben. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Onlinedienste wie die Google-Suche und YouTube sind Berichten zufolge am Donnerstagmorgen für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar gewesen. Es sei zu internationalen Ausfällen gekommen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit.

Kurze Störung in Deutschland

In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus den Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging. Nutzer in der Türkei, Bulgarien und Griechenland etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können.

Die US-Regierung ist mit einer Kartellklage gegen Google gescheitert. 03.09.2025 | 0:23 min

Auch ein türkischer Regierungsvertreter bestätigte Störungen. Diese begannen demnach gegen neun Uhr deutscher Zeit und waren den Angaben zufolge vor elf Uhr weitgehend behoben. Der türkische Vize-Verkehrsminister Ömer Fatih Sayan erklärte auf der Plattform X, von Google sei ein technischer Bericht angefordert worden.

Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene. Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet.

Vor 20 Jahren wurde das erste Video auf Youtube hochgeladen. Die zu Google gehörende Videoplattform ist für ihre Vielseitigkeit bekannt. 23.04.2025 | 1:51 min