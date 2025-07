Starlink: Satellitendienst von Elon Musk zeitweise ausgefallen

Starlink ist ein von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes System von Kleinsatelliten, die die Erde in einer relativ niedrigen Umlaufbahn umkreisen, um überall schnellen Internetzugang bereitzustellen - auch an abgelegenen Orten, auf dem Meer und wo die irdischen Netze zerstört sind.



7.000 dieser Satelliten sind derzeit im All, insgesamt sind 40.000 beantragt. Nutzer auf der Erde können sich über eine spezielle Satellitenschüssel mit dem System verbinden. Auch untereinander können die Satelliten über Laserstrahlen miteinander kommunizieren.