Kiew unter massivem Raketenbeschuss - mindestens zwölf Tote

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Vor allem Wohnhäuser wurden getroffen.

"Die Vorwarnzeit war sehr gering", berichtet ZDF-Reporter Henner Hebestreit nach Raketeneinschlägen mit zwölf Toten und 33 Verletzten. Selbst am helllichten Tag fliegen russische Drohnen über Kiew. 20.08.2026 | 2:38 min

Bei neuen russischen Angriffen auf Kiew und Umgebung sind in der Nacht zum Donnerstag nach ukrainischen Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Bei den "massiven" Angriffen seien Wohngebiete und Lagerhallen getroffen worden, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram. Insgesamt seien in der Hauptstadt zwölf Menschen getötet und 33 weitere verletzt worden.

Die ganze Nacht über waren Explosionen in der Hauptstadt zu hören. Der Luftalarm dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Angriffe trafen zwölf Orte in den Kiewer Stadtbezirken Darnyskyj, Swjatoschynskyj und Solomjanskyj. Dabei wurden Wohngebäude, eine medizinische Einrichtung und eine Bildungseinrichtung beschädigt. Rettungskräfte bargen Menschen, die unter Trümmern eingeschlossen waren.

Kiew wurde erneut von Russland angegriffen. Laut Bürgermeister Klitschko schlugen Raketen in mindestens zwei Stadtteilen ein. Mehrere Gebäude seien dabei in Brand geraten. 16.08.2026 | 0:25 min

Ukraine hat kaum Abfangsysteme

Im Bezirk Solomjanskyj wurden die beiden obersten Stockwerke eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört. In weiteren Stockwerken brachen Brände aus. Auch in zwei Wohngebäuden und einem Schutzraum einer Schule waren Menschen eingeschlossen.

Russland hat seine Angriffe mit ballistischen Raketen auf die ukrainische Hauptstadt zuletzt verstärkt. Damit soll die ukrainische Luftabwehr geschwächt werden. Kiew verfügt nur über wenige Systeme, die ballistische Raketen abfangen können. Zudem sind die Bestände an Raketen für die in den USA hergestellten Patriot-Luftabwehrsysteme seit längerem knapp.

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Wasser- und Stromversorgung tausender Bewohner unterbrochen. Immer stärker zielen russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur. 10.08.2026 | 2:28 min

US-Präsident Donald Trump hatte der Ukraine zunächst Lizenzen zur eigenen Produktion von Patriot-Systemen in Aussicht gestellt, dies später jedoch zurückgenommen.

Die Ukraine hat ihrerseits ihre weitreichenden Angriffe auf Waffenlager, militärische Einrichtungen und andere strategische Ziele tief im russischen Staatsgebiet verstärkt. Damit soll Russlands Fähigkeit geschwächt werden, seine Angriffe auf ukrainische Städte fortzusetzen.

Russlands Militär bombardiert systematisch ukrainische Häfen und Getreideexporte im Schwarzen Meer. Dadurch steigen auch die weltweiten Lebensmittelpreise. 14.08.2026 | 1:44 min

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Quelle: AP