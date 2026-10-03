Lettland wählt neues Parlament - mit Unterstützung der Bundeswehr

Wenn Lettland ein neues Parlament wählt, werden der pro-ukrainische und pro-europäische Kurs voraussichtlich gestärkt. Die Angst vor Störungen der Wahl durch Russland ist groß.

Geprägt von Sorgen über die nationale Sicherheit wählt Lettland ein neues Parlament. Das Nato-Land grenzt an Russland – und zählt zu den engsten Unterstützern der Ukraine. 02.10.2026 | 2:40 min

Die Bilder sind außergewöhnlich: Da wählt ein Land in der EU ein neues Parlament und Eurofighter der Bundeswehr fliegen eigens zur Wahl ein. Oberstleutnant Swen Jacob sagt über die Mission: "Wir sind darauf vorbereitet, gegen Drohnen zu kämpfen, aber auch gegen Kampfflugzeuge oder jede andere Form von Störung aus der Luft."

Am Samstag sind in Lettland rund 1,5 Millionen Menschen aufgerufen, über die 100 Sitze im Parlament in der Hauptstadt Riga abzustimmen. In Umfragen liegt das zentristisch-konservative Wahlbündnis Vereinigte Liste von Ministerpräsident Andris Kulbergs vorn.

Auf Wunsch Rigas sollen die Kampfjets den lettischen Luftraum anlässlich der Wahl zusätzlich sichern. Kulbergs geht im ZDF-Interview von russischen Provokationen aus, die die Wahl stören: "Es sind physische Wahlen, also irgendeine Drohnenattacke kann den tatsächlichen Moment der Stimmabgabe an der Wahlurne einfrieren", sagt er.

Das Topthema: Sicherheit

Das Thema Sicherheit ist ein großes: Lettland hat Drohnenvorfälle erlebt, Fake News auf Social Media, auch Cyberangriffe. Die Stimmen werden bei dieser Wahl wieder wie früher per Hand ausgezählt.

Lettland wählt ein neues Parlament. Ein zentrales Thema dabei ist der politische Umgang mit russischsprachigen Minderheiten. 02.10.2026 | 1:42 min

Lettland hat seine Grenze zu Russland, 280 Kilometer lang, enorm aufgerüstet. Auch die Grenze zu Belarus, gut 170 Kilometer lang, wurde massiv gegen Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten gesichert, die Minsk immer wieder gezielt an die Grenze nach Lettland schickt, insbesondere im Vorfeld der Wahl. Aktionen wie diese zielen primär darauf ab, die öffentliche Meinung zu spalten, sagt General Ivars Ruskulis vom lettischen Grenzschutz.

Das richtet sich gegen die Regierung. Um zu beweisen, dass sie unfähig ist, die Migrationskrise zu bewältigen, und so Unzufriedenheit zu schüren. „ Ivars Ruskulis, lettischer Grenzschutz

Die Sorge vor russischer Einflussnahme auf die Parlamentswahlen in Lettland durch Cyberangriffe ist groß. Das Land liegt strategisch sensibel an der NATO-Außengrenze und ist in Russlands Fokus. 02.10.2026 | 2:08 min

Krieg in der Ukraine

Ministerpräsident Kulbergs wird Partner brauchen, hat aber gute Chancen, im Amt zu bleiben. Er greift die Sorgen der meisten Lettinnen und Letten auf und sieht Russland als Bedrohung. Knapp fünf Prozent seines BIPs steckt Riga in die Verteidigung. Geld, das an anderer Stelle fehlt, etwa für Bildung und Gesundheit.

Viele denken wie Student Ralfs: "Sicherheit ist natürlich die Grundlage in Lettland. Unsere Nachbarn können wir uns nicht aussuchen." "Ohne Sicherheit kann es auch keine sozialen Themen geben", sagt Biruta, Mathematikerin. So sagt es auch die Regierung.

Und die russischsprachige Gemeinschaft? Ein Viertel der Letten ist russischstämmig, viele sprechen kaum Lettisch und leben unter sich in einer Art Parallelwelt. Den russischen Überfall auf die Ukraine verurteilen sie zumeist nicht, sondern sprechen eher davon, dass Krieg allgemein nicht gut sei. "Wir müssen anfangen, uns mit Russland anzufreunden", sagt Schlosser Gennadi. "Ehrlich gesagt", so Rentnerin Ludmila, "ich weiß nicht einmal, wen ich wählen soll. Absolut nicht."

Lettische Grenzbeamte finden Tunnel, durch die Migranten unterirdisch über die Grenze mit Belarus geschleust werden. Im Rahmen der „Operation Werwolf“ soll die EU-Grenze geschützt werden. 15.09.2026 | 2:11 min

Kulbergs: "Wir müssen kämpfen"

Lettlands Regierung will die russische Sprache aus dem öffentlichen Leben verdrängen. In Schulen ist sie abgeschafft. Kulbergs ist Jahrgang 1979 und noch in der Sowjetunion geboren. Er erinnere sich, wie die lettische Sprache damals "getötet" und die russische Kultur stark gefördert wurde.

Wir Letten müssen überleben. Wir sind nur 1,8 Millionen Menschen. Wir müssen kämpfen, für unsere Sprache, Kultur, Würde, Identität. „ Andris Kulbergs, Ministerpräsident von Lettland

Wie bereitet sich Lettland auf einen möglichen Ernstfall vor? Sollte Moskau auch das Baltikum angreifen, ist eine gute Strategie für die rund 280 Kilometer Ostgrenze zu Russland wichtig. 02.06.2026 | 2:11 min

Pro Ukraine, pro EU, pro Nato

Russlandfreundliche Parteien sind zersplittert und haben kaum Chancen für eine Regierungsbildung. Man erwarte keine große pro-russische Partei im Parlament, so Oliver Morwinsky von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Büro Baltische Staaten. Die russische Gemeinschaft würde "aufgrund der öffentlichen Meinung, die stark pro Ukraine und pro EU, pro Nato ist, sich zurückziehen ins Nicht-Wählertum."

Der Kurs der Mitte-rechts-Regierung dürfte in Lettland also bestätigt werden - aus Sorge um die nationale Sicherheit. Innenpolitisch bleiben eine gespaltene Gesellschaft und eine lahmende Wirtschaft große Herausforderungen für Stabilität.

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