Wer bereit ist, gegen Geld sein Gewissen auszuschalten, hat derzeit beste Jobaussichten. Zum Beispiel als Wärter in "Alligator Alcatraz", wie Donald Trump und seine Anhänger das Abschiebelager mitten in den Sümpfen von Florida nennen - 26 Dollar Stundenlohn, deutlich höher als in herkömmlichen US-Gefängnissen. Jede Überstunde bringt sogar 39 Dollar ein. Dafür muss man Menschen in Käfigen beaufsichtigen, 32 in jeder Zelle mit dichtgedrängten Etagenbetten.