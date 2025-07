Trumps Wunsch: US-Kongress streicht Staatsgeld für Rundfunk

Ein Erfolg von Präsident Donald Trump setzt den US-Medienmarkt und kritischen Journalismus weiter unter Druck. Das Repräsentantenhaus verabschiedete ein Gesetz, das zuvor bereits genehmigte Auslandshilfen und Bundesmittel für öffentliche Rundfunksender in Milliardenhöhe streicht.

Politische Tabubrüche, strategische Desinformation und die Instrumentalisierung der Meinungsfreiheit in Washington, Berlin und Brüssel: Wie wehrhaft sind Demokratien wirklich?

Kürzung von Staatsgeld für Medien: Wie viel wird gestrichen?

Das Gesetz sieht Ausgabenkürzungen in Höhe von etwa neun Milliarden US-Dollar (etwa 7,7 Milliarden Euro) vor - darunter auch bereits zugesagte Mittel für die Behörde Corporation for Public Broadcasting (CPB) in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.