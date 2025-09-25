Dänemark: Wieder Drohnenalarm über Flughafen

In Dänemark sind erneut Drohnen im Luftraum eines Flughafens gesichtet worden. Der Airport in Aalborg wurde geschlossen. Der Vorfall ähnelt laut Bundespolizei dem in Kopenhagen.

Am späten Montagabend war bereits der Flughafen in Kopenhagen nach Drohnensichtungen für mehrere Stunden geschlossen worden (Archivbild). Quelle: AFP

Nur zwei Tage nach dem Drohnenalarm am Flughafen Kopenhagen hat ein ähnlicher Vorfall zur vorübergehenden Sperrung eines weiteren Airports in Dänemark geführt.

Es seien Drohnen in der Nähe des Flughafens von Aalborg gesichtet worden, der dortige Luftraum sei gesperrt worden, teilte die Polizei der Region Nordjütland am späten Mittwochabend auf der Plattform X mit. Die Polizei sei vor Ort und ermittle.

Mit mehreren Drohnen haben Unbekannte den Flugverkehr an einem der wichtigsten Flughäfen Nordeuropas erst vor Kurzem stundenlang lahmgelegt. Die dänische Regierung wertet den Vorfall als Angriff. 23.09.2025 | 3:06 min

Der Vertriebs- und Marketingdirektor des Flughafens, Martin Svendsen, bestätigte die Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur Ritzau. Das Portal Flightradar24 berichtete ebenfalls davon und schrieb, dass drei ankommende Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet worden seien. Ein ankommender Flug und zwei abgehende Verbindungen seien gestrichen worden.

Polizei: Holen Drohnen gegebenenfalls vom Himmel

Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard sagte nach Angaben der dänischen Sender DR und TV 2 gegen Mitternacht vor Reportern, dass gegen 21.44 Uhr mehrere Drohnen gesichtet worden seien, die sich noch immer in der Luft befänden.

Wie viele es genau seien, könne er noch nicht sagen. Auch die Größe lasse sich noch nicht einschätzen, man erkenne sie mit ihren Lichtern aber vom Boden aus.

Wenn man die Möglichkeit erhalte und dies sicherheitsmäßig vertretbar sei, werde man sie vom Himmel holen, kündigte Bøjgaard an. Eine Gefahr für Flugpassagiere oder Anwohner bestehe durch die Drohnen nach derzeitigem Stand nicht.

Schaltgespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss, FDP) zu den Drohnen über Kopenhagen und Oslo und möglichen Reaktionen. 23.09.2025 | 5:35 min

Größere Drohnen vor wenigen Tagen in Kopenhagen gesichtet

Erst am Montagabend hatte die Sichtung mehrerer größerer Drohnen zur gut vierstündigen Sperrung des Flughafens von Kopenhagen geführt, der zu den wichtigsten Airports Skandinaviens zählt. Rund 100 Flüge wurden gestrichen, Zehntausende Passagiere waren von Beeinträchtigungen betroffen.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach vom "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". Wer dahintersteckt, ist noch unklar.

An den Flughäfen Kopenhagen und Oslo kam es wegen Drohnensichtungen erheblichen Ausfällen. Die dänische Regierung verurteilt die Tat als Angriff auf kritische Infrastruktur. 23.09.2025 | 1:28 min

Bundespolizei: Parallelen zu Drohnenvorfall in Kopenhagen

Die Drohnenaktivität in Aalborg ähnele in etwa derjenigen in Kopenhagen, sagte Bundespolizeichef Thorkild Fogde in einer nächtlichen Pressekonferenz. Man sehe ein ähnliches Muster, die Drohnen seien gut sichtbar und mit eingeschaltetem Licht unterwegs.

Der Flughafen in Aalborg ist weitaus kleiner als der dänische Hauptstadtflughafen. Der Flughafen-Website zufolge sollte der letzte Flug aus Kopenhagen dort eigentlich um 23.50 Uhr ankommen, der erste Flieger zurück in die Hauptstadt am nächsten Morgen planmäßig um 6.20 Uhr abheben.

Vor wenigen Tagen sorgte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Verspätungen und Ausfällen an großen europäischen Flughäfen. 22.09.2025 | 1:24 min

Cyberangriff legte Check-in- und Boarding-Systeme lahm

Die Flughafenschließungen in Kopenhagen und Aalborg folgen auf eine Reihe von Störungen an europäischen Airports in den vergangenen Tagen. Ein Cyberangriff am vergangenen Freitag legte Check-in- und Boarding-Systeme lahm. Dies beeinträchtigte den Betrieb an den Flughäfen London-Heathrow sowie in Berlin und Brüssel.

Gefahr am Himmel : Wie wehrhaft ist Deutschland gegen Drohnen? Unbekannte Drohnen über Bundeswehr-Standorten und kritischer Infrastruktur - Expertin Ulrike Franke warnt: Deutschland ist schlecht vorbereitet - und unterschätzt die Bedrohung. Interview