Republikanischer US-Senator :Cruz wirft Trumps Medienaufsicht "Mafia-Methoden" vor
US-Senator Ted Cruz attackiert Trumps Verbündete in der Medienaufsicht. Drohungen gegen Disney und die Absetzung von Jimmy Kimmel schüren Kritik an der Pressefreiheit in den USA.
Der einflussreiche republikanische US-Senator Ted Cruz hat die Drohungen des Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, gegen den Disney-Konzern und lokale Fernsehsender scharf kritisiert. Der Republikaner, der im Senat die Aufsicht über die FCC leitet, schloss sich damit am Freitag der Kritik von Demokraten an.
Carr hatte unter anderem mit Ermittlungen und regulatorischen Maßnahmen gegen die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel gedroht - einer der bekanntesten Shows in den USA. Der Sender ABC und sein Mutterkonzern Disney setzten die Show daraufhin ab.
Cruz wirft FCC unter Trump "Mafia-Methoden" vor
Cruz warnte, Carrs Drohung, Sendern wegen des Inhalts ihrer Sendungen Geldstrafen aufzuerlegen oder ihre Lizenzen zu entziehen, sei gefährlich. In Anspielung auf den Mafia-Film von Martin Scorsese sagte er:
"Das ist wie ein Mafioso, der in eine Bar kommt und sagt: 'Schöne Bar, die Sie hier haben. Wäre doch schade, wenn ihr etwas zustoßen würde'."
Trump verteidigt FCC-Chef und attackiert US-Sender
Donald Trump, der Carr für den Posten bei der FCC nominiert hatte, wies die Kritik von Cruz zurück. Der US-Präsident nannte Carr "einen unglaublichen amerikanischen Patrioten mit Mut". "Ich bin ein sehr starker Verfechter der Meinungsfreiheit", sagte Trump.
Die US-Sender seien jedoch so sehr gegen ihn eingestellt, dass er sie als einen verlängerten Arm der Demokratischen Partei betrachte. "Sehen Sie, ich persönlich halte das für wirklich illegal", sagte Trump über intensive Kritik an seiner Regierung.
Trump hatte bereits am Donnerstag seine Forderung wiederholt, regierungskritischen US-Sendern die von der FCC ausgestellten Lizenzen zu entziehen. Er begrüßte die Entscheidung, die Show "Jimmy Kimmel Live" abzusetzen.
