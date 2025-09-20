US-Senator Ted Cruz attackiert Trumps Verbündete in der Medienaufsicht. Drohungen gegen Disney und die Absetzung von Jimmy Kimmel schüren Kritik an der Pressefreiheit in den USA.

Vor den Walt Disney Studios versammelten sich Demonstrierende, nachdem die Show von Jimmy Kimmel abgesetzt wurde. Quelle: AP

Der einflussreiche republikanische US-Senator Ted Cruz hat die Drohungen des Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, gegen den Disney-Konzern und lokale Fernsehsender scharf kritisiert. Der Republikaner, der im Senat die Aufsicht über die FCC leitet, schloss sich damit am Freitag der Kritik von Demokraten an.

Carr hatte unter anderem mit Ermittlungen und regulatorischen Maßnahmen gegen die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel gedroht - einer der bekanntesten Shows in den USA. Der Sender ABC und sein Mutterkonzern Disney setzten die Show daraufhin ab.

Cruz wirft FCC unter Trump "Mafia-Methoden" vor

Cruz warnte, Carrs Drohung, Sendern wegen des Inhalts ihrer Sendungen Geldstrafen aufzuerlegen oder ihre Lizenzen zu entziehen, sei gefährlich. In Anspielung auf den Mafia-Film von Martin Scorsese sagte er:

Ich muss sagen, das ist wie direkt aus dem Film 'Goodfellas'. „ Ted Cruz, republikanischer Senator

"Das ist wie ein Mafioso, der in eine Bar kommt und sagt: 'Schöne Bar, die Sie hier haben. Wäre doch schade, wenn ihr etwas zustoßen würde'."

Trump verteidigt FCC-Chef und attackiert US-Sender

Donald Trump, der Carr für den Posten bei der FCC nominiert hatte, wies die Kritik von Cruz zurück. Der US-Präsident nannte Carr "einen unglaublichen amerikanischen Patrioten mit Mut". "Ich bin ein sehr starker Verfechter der Meinungsfreiheit", sagte Trump.

Die US-Sender seien jedoch so sehr gegen ihn eingestellt, dass er sie als einen verlängerten Arm der Demokratischen Partei betrachte. "Sehen Sie, ich persönlich halte das für wirklich illegal", sagte Trump über intensive Kritik an seiner Regierung.

Das ist keine freie Meinungsäußerung mehr. Das ist einfach Betrug, und sie betrügen. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump hatte bereits am Donnerstag seine Forderung wiederholt, regierungskritischen US-Sendern die von der FCC ausgestellten Lizenzen zu entziehen. Er begrüßte die Entscheidung, die Show "Jimmy Kimmel Live" abzusetzen.