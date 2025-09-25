China gibt neues Klimaziel bekannt - Experten skeptisch

Chinas Staatschef Xi hat das mit Spannung erwartete Klimaziel seines Landes verkündet: Bis 2035 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen reduziert werden. Experten bleiben skeptisch.

Xi verkündete das Klimaziel in einer per Video übertragenen Rede bei einem Klima-Gipfel am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Quelle: AP

China hat wenige Wochen vor der in Brasilien tagenden Weltklimakonferenz COP30 konkrete Klimaziele für die kommenden Jahre festgelegt. Die Volksrepublik werde bis 2035 den Ausstoß von Treibhausgasen gemessen an den Höchstwerten um sieben bis zehn Prozent senken, sagte Präsident Xi Jinping in einer Videobotschaft beim Klimagipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York.

Laut Xi wird China den Anteil nicht fossiler Energie am gesamten Energiekonsum auf mehr als 30 Prozent steigern. Zudem strebe das Land an, die installierte Kapazität an Wind- und Sonnenenergie bis 2035 auf insgesamt 3.600 Gigawatt zu erhöhen - das sei sechsmal so viel, wie im Jahr 2020 aufgebaut gewesen sei, erklärte er. Verkaufte Neufahrzeuge sollen ihm zufolge überwiegend Elektro- und Hybridautos sein.

Experten sehen Chinas neue Klimaziele skeptisch

Experten bewerteten die neuen Klimaziele Chinas unterschiedlich. "Chinas aktualisierte NDC sind ein wichtiger Schritt nach vorn, der einen tieferen Wandel hin zu einer saubereren, nachhaltigeren Energiezukunft bewirken kann", sagte Muyi Yang von der Denkfabrik Ember. Der neue Plan werde zwar nicht alles lösen, aber er signalisiere Engagement, was Kapital freisetze und einen schnelleren Rückgang der Emissionen beschleunige, sagte er.

Das Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) bewertete Chinas Senkung von Treibhausgasen als ungenügend. "Das Gesamtziel bleibt weit hinter dem zurück, was für die Angleichung an die Ziele des Pariser Abkommens erforderlich ist", sagte Analyst Lauri Myllyvirta. Da kein Basisjahr für die Emissionsreduzierungen festgelegt worden sei, bleibe die Tür für kurzfristige Emissionserhöhungen offen, erklärte er.

Chinas Plan: Bis 2060 klimaneutral sein

China will bis 2030 die Spitze beim Ausstoß von Kohlenstoffdioxid erreicht haben und bis 2060 klimaneutral sein. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und größter CO2-Emittent könnten Pekings Pläne auch andere Staaten unter Druck setzen, ambitionierte Ziele zu vereinbaren.

China produziert weiter viel Storm aus Kohle, baut aber parallel kräftig Kapazitäten bei erneuerbaren Energien zu. Experten vermuten deshalb, dass die Volksrepublik ihre CO2-Spitze schon vor 2030 erreichen könnte.

Seitenhieb auf Trump?

Die Äußerungen Xis stehen in deutlichem Kontrast zur Rede von US-Präsident Donald Trump bei der UN-Generaldebatte am Vortag. Trump hatte die Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel als "Scherz" bezeichnet, den sich "böse Menschen" ausgedacht hätten.

"Der Klimawandel - das ist der weltweit größte Betrug aller Zeiten", sagte der US-Präsident. Er kritisierte Länder wie die EU-Mitgliedstaaten und China für den Einsatz erneuerbarer Energien.

Die US-Regierung verfolgt unter Trump eine Politik der "Energiedominanz", die sich auf die Produktion und den Export von Öl, Erdgas und Kohle, aber auch Kernenergie konzentriert. Die USA sind unter Trump zudem zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 ausgetreten.

Die COP30 beginnt am 10. November im brasilianischen Bélem. Rund 190 Länder hätten angekündigt, in diesem Jahr noch neue Klimapläne vorzulegen, oder sie hätten dies bereits getan, sagte ein Sprecher des UN-Klimasekretariats.