Butscha: Vier Jahre nach dem Massaker im Ukraine-Krieg

Vor vier Jahren erschütterten die Bilder aus Butscha die Welt. Mehrere EU-Außenminister erinnern heute an die Gräueltaten, die die russische Armee in der Stadt verübt haben soll.

Im Frühjahr 2022 zog die russische Armee aus der ukrainischen Kleinstadt Butscha ab und hinterließ Zeugnisse von Kriegsverbrechen und Gräueltaten. 31.03.2026 | 2:15 min

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) und EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas sind gemeinsam mit Kollegen zu einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine eingetroffen. Die Spitzenpolitiker wollen am Vormittag bei einer Gedenkfeier an die Opfer des russischen Massakers in der Kleinstadt Butscha nordwestlich von Kiew erinnern.

Es ist zudem ein Ministertreffen in der Hauptstadt Kiew geplant. Bei den Beratungen soll es um die Frage gehen, wie sichergestellt werden kann, dass die russischen Kriegsverbrechen auch nach einem möglichen Waffenstillstand nicht straflos bleiben. Zudem dürfte die aktuelle Blockade von milliardenschweren EU-Finanzhilfen für die Ukraine durch Ungarn Thema sein.

EU-Außenminister wollen mit ihrem Besuch in Butscha "signalisieren, dass die Europäer nicht nachlassen in ihrer Unterstützung", ordnet Alica Jung ein. Weitere Hilfen werden von Ungarn blockiert. 31.03.2026 | 0:55 min

Wadephul sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

Wadephul und Kallas warnten davor, die Unterstützung für die Ukraine herunterzufahren. "Wir müssen klar machen, dass wir den längeren Atem haben, dass wir geschlossen stehen, dass Nachlassen keine Option ist", sagte der CDU-Politiker. Dies müsse die Botschaft des Treffens sein.

Dauerhafter Frieden für die Ukraine und Europa werde nur aus ukrainischer Stärke und der Einsicht Russlands entstehen, militärisch nichts mehr erreichen zu können, sagte Wadephul. "Wie weit dieser Weg noch ist, liegt auch in den Händen der europäischen Unterstützer der Ukraine." Ziel sei ein gerechter, belastbarer und dauerhafter Frieden für eine freie und demokratische Ukraine.

"Wird Russland jemals für diese Gräueltaten auch zur Rechenschaft gezogen", fragen Butschas Einwohner. Das berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung am Jahrestag des Massakers in Butscha. 31.03.2026 | 3:07 min

Kallas sagte, wie der vor mehr als vier Jahren begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ende, sei für die EU so wichtig wie nichts anderes, weil es um Europas Sicherheit gehe. Man müsse das Thema trotz des Iran-Krieges und dessen Folgen auf der Agenda halten und jede mögliche Unterstützung leisten. "Wir müssen uns also damit befassen, wir können das nicht einfach beiseiteschieben", sagte Kallas.

Erinnerungen an Massaker in Butscha im März 2022

Heute jährt sich die Befreiung Butschas von russischen Besatzungstruppen am 31. März 2022 zum vierten Mal. Ukrainischen Angaben zufolge wurden in der Kleinstadt mehr als 400 tote Zivilisten registriert. In der Region insgesamt waren es mehr als 1.300 - darunter mehr als 700, die erschossen wurden. Russische Offizielle weisen den Vorwurf eines Kriegsverbrechens zurück und sprechen trotz klarer Gegenbeweise von einer Inszenierung.

"Wird Russland jemals für diese Gräueltaten auch zur Rechenschaft gezogen", fragen Butschas Einwohner. Das berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung am Jahrestag des Massakers in Butscha. 31.03.2026 | 3:07 min

Wadephul sagte, Butscha stehe als Symbol für unzählige weitere russische Kriegsverbrechen. Die Stadt stehe aber auch für die Kraft der ukrainischen Armee zur Rückeroberung großer Landesteile sowie die Widerstandsfähigkeit und den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer. Das EU-Treffen sei auch ein klares Signal an Russland: Die Verantwortlichen für den Krieg und die Verbrechen dürften nicht ungestraft davonkommen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa