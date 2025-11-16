  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

SD-Empfang wird abgeschaltet: ZDF-Fernsehen nur in HD-Qualität

FAQ

Welche Fernsehgeräte werden benötigt?:ZDF-Programm nur noch in HD-Qualität zu empfangen

|

Veraltete Fernsehgeräte ohne HD-Empfang können künftig keine öffentlich-rechtlichen Sender mehr empfangen. Welche Sender sind betroffen und was müssen Zuschauer beachten?

HbbTV-Anwendung auf Fernseher

Das ZDF-Programm in HD-Qualität: Künftig wird nur noch hochauflösend gesendet. (Symbolbild)

Quelle: ZDF/R.Rossival

Nahezu alle Haushalte in Deutschland empfangen ihre Fernsehprogramme inzwischen in HD-Qualität. Der Fernsehempfang in der niedrigen SD-Qualität wird mittlerweile kaum noch genutzt. Deshalb werden die Programme ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA ab 18. November 2025 ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt.

Was ist der Hintergrund dieser Entscheidung?

Nach der ARD stellt damit auch das ZDF die Satelliten-Verbreitung in SD-Qualität ein. Auch große Kabelnetzbetreiber wie Vodafone und Pyur schalten die letzten öffentlich-rechtlichen Sender in SD noch dieses Jahr ab. 15 Jahre lang wurde beides parallel ausgestrahlt.

Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF seine Kosten für die Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.

Die Apps der Mediatheken von ARD, ZDF, 3sat sowie von Arte, Deutschlandfunk (Dlf) und Westdeutscher Rundfunk (WDR) sind auf einem Smartphone zu sehen.

Tschüss ZDF-Mediathek, Hallo ZDF-Streaming-Portal! Auf der neuen Plattform stehen Sie im Mittelpunkt. Alle ZDF-Inhalte zugeschnitten auf ihre Vorlieben und Interessen.

18.03.2025 | 1:20 min

Wie viele SD-Empfangsgeräte gibt es noch?

Vor zwei Jahren hatten laut Branchenbericht "Astra TV Monitor 2023" rund 2,7 Millionen TV-Haushalte in Deutschland ausschließlich ein SD-Gerät zu Hause. Wer nicht aufgerüstet hat, braucht für ARD und ZDF einen neuen Fernseher oder ein Zusatzgerät.

Streaming-Highlights im November
:Fantasy im Herbst: Die Ringe der Macht und The Witcher

Die Winterzeit hat auch ihre guten Seiten: eine Stunde eher dunkel bedeutet mehr Qualitätszeit fürs Streaming. Unser Überblick über die Highlights der Mediatheken im November.
von Christian Thomann-Busse
Keyvisual
mit Video
Quelle: dpa, ZDF

Mehr zu Fernsehen und Streaming

  1. Rudi Cerne vor ameras im Studio
    FAQ

    TV-Sendung mit realen Verbrechen:Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht

    mit Video
  2. Der DFB-Pokal steht auf einem Tisch, im Hintergrund das Logo von Pokalverteidiger VfB Stuttgart.
    FAQ

    Finale am 23. Mai:So läuft der DFB-Pokal 2025/2026

    mit Video
  3. Zwei Tüten voller Popcorn in einem leeren Kinosaal

    Popcorn statt Play-Taste:Wie sich Kinos gegen Streaming-Dienste behaupten wollen

    von Michael Kniess
    mit Video
  4. Eine Person sitzt vor dem Fernseher und hält eine Fernbedienung

    Nachrichten | Thema:Streaming-Tipps