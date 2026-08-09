Wetter am Sonntag: Wo es in Deutschland wieder heiß wird

Der Wetterdienst warnt auch Sonntag für Teile Deutschlands wieder vor Hitze. Vereinzelt könnte es Schauer und Gewitter geben. Eine größere Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht.

Hitze am Sonntag: Wo es in Deutschland wieder heiß wird

Die Wettervorhersage aus den heute-Nachrichten am Samstag um 19 Uhr 08.08.2026 | 1:17 min

Der Sonntag wird in einigen Regionen Deutschlands wieder schweißtreibend. Für Teile Süddeutschlands hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Hitze herausgegeben. Sie gilt ab 11 Uhr für Gebiete in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die Hitzebelastung könne für Menschen gefährlich werden und zu Problemen mit der Gesundheit führen. Weiter heißt es:

Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. „ Deutscher Wetterdienst

Der Vorhersage zufolge wird es verbreitet heiß, in Süddeutschland bei Werten um die 35 Grad sogar teils sehr heiß. Lediglich im äußersten Nordwesten werde die 30-Grad-Marke nicht überschritten.

Hier warnt der DWD vor Hitze ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Größere Abkühlung erst einmal nicht in Sicht

Der Wetterdienst erwartet überwiegend freundliches Wetter. Im Tagesverlauf können dann aber auch Wolken aufziehen. "Dazu bilden sich bevorzugt über dem Bergland im Südwesten Quellwolken, die vereinzelt Schauer oder auch ein Gewitter bringen", teilte der DWD am Samstag mit.

Laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts sind in diesem Sommer bereits 11.900 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Ein Großteil von 9.600 davon innerhalb einer Woche. 06.08.2026 | 0:44 min

Eine größere Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht. "Während am Dienstag und Mittwoch die Temperaturkurve eine vorübergehende Delle hinlegt, die in Süddeutschland nur geringe Auswirkungen hat, dringen in der zweiten Wochenhälfte erneut wärmere Luftmassen nach Norddeutschland vor", heißt es in der Prognose. Im Südwesten könnten es wieder mehr als 35 Grad werden.

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Quelle: dpa