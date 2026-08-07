Extremhitze: Sozialverbände warnen vor Gefahren für Obdachlose

Extremhitze in Deutschland:Sozialverbände warnen vor Gefahren für Obdachlose
Extreme Hitze bedroht obdachlose Menschen besonders stark. Hilfsorganisationen warnen vor lebensgefährlichen Folgen - und fordern von der Politik mehr Schutzmaßnahmen.
Angesichts der extremen Hitze hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe vor lebensgefährlichen Folgen für Obdachlose gewarnt. Wer auf der Straße lebe, trage das höchste Risiko bei Extremhitze, sagte Geschäftsführerin Sabine Bösing der "Rheinischen Post".
Viele Obdachlose litten bereits unter Vorerkrankungen, die durch die Hitze weiter verschärft würden.
Die Betroffenen brauchten neben Akuthilfen auch "den Schutz von kühlem Wohnraum", sagte Bösing. Hitzeschutz müsse zur "verbindlichen Pflichtaufgabe von Staat und Kommunen" werden.
Zahl der hitzebedingten Todesfälle weiter angestiegen
Besonders gefährdete Menschen bräuchten "verlässlichen Schutz", mahnt auch der Sozialverband Deutschland (SoVD). Länder und Kommunen müssten flächendeckende Hitzeaktionspläne umsetzen, sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der Zeitung. Die Zahl von fast 12.000 Hitzetoten zeige, dass Deutschland auf extreme Hitze nicht ausreichend vorbereitet sei, so Engelmeier.
Bis zum 26. Juli sind Schätzungen zufolge rund 11.900 Menschen infolge hoher Temperaturen gestorben, ergibt ein Bericht des Robert Koch-Instituts. Etwa 9.600 der hitzebedingten Sterbefälle in diesem Jahr gehen laut RKI auf die besonders heiße Woche Ende Juni zurück, als vielerorts Temperaturen über 40 Grad Celsius gemessen wurden.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Hitze in Deutschland
Trockenheit und Hitze:Flüsse in Deutschland: Ausgetrocknete Ufer, niedrige Pegel
Appell an Regierung:Hitze: Verbände fordern Gipfel und Grundgesetzänderungmit Video0:25
Gewitter in der Nacht möglich:Hitze in Deutschland hält an - aber Abkühlung in Sichtmit Video2:31
Nachrichten | heute journal:Hitze: Wie gut sind unsere Städte angepasst?von Laura OzdobaVideo2:28