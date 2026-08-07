Extremhitze: Sozialverbände warnen vor Gefahren für Obdachlose

Extreme Hitze bedroht obdachlose Menschen besonders stark. Hilfsorganisationen warnen vor lebensgefährlichen Folgen - und fordern von der Politik mehr Schutzmaßnahmen.

Über 30 Grad in Köln. Für Obdachlose wird die Hitze schnell zur Gefahr. Ein Verein verteilt Wasser, Essen und achtet auf die Menschen. Diese Hilfe kann Leben schützen. 16.07.2026 | 3:41 min

Angesichts der extremen Hitze hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe vor lebensgefährlichen Folgen für Obdachlose gewarnt. Wer auf der Straße lebe, trage das höchste Risiko bei Extremhitze, sagte Geschäftsführerin Sabine Bösing der "Rheinischen Post".

Ohne Zugang zu Wasser, Schatten oder kühlen Räumen sind wohnungslose Menschen der extremen Hitze schutzlos ausgeliefert. „ Sabine Bösing, Geschäftsführerin Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

Viele Obdachlose litten bereits unter Vorerkrankungen, die durch die Hitze weiter verschärft würden.

Bei der aktuellen Hitze ist es wichtig, genug zu trinken. Besonders für Obdachlose wird das zum Problem. In Frankfurt soll ein Hitzebus helfen und die Obdachlosen mit Wasser versorgen. 15.07.2026 | 1:39 min

Die Betroffenen brauchten neben Akuthilfen auch "den Schutz von kühlem Wohnraum", sagte Bösing. Hitzeschutz müsse zur "verbindlichen Pflichtaufgabe von Staat und Kommunen" werden.

Zahl der hitzebedingten Todesfälle weiter angestiegen

Besonders gefährdete Menschen bräuchten "verlässlichen Schutz", mahnt auch der Sozialverband Deutschland (SoVD). Länder und Kommunen müssten flächendeckende Hitzeaktionspläne umsetzen, sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der Zeitung. Die Zahl von fast 12.000 Hitzetoten zeige, dass Deutschland auf extreme Hitze nicht ausreichend vorbereitet sei, so Engelmeier.

Darmstadt setzt auf Entsiegelung. Beim Wettbewerb "Abpflastern" zeigen Initiativen, wie aus versiegelten Flächen neue grüne Oasen entstehen. 07.08.2026 | 1:58 min

Bis zum 26. Juli sind Schätzungen zufolge rund 11.900 Menschen infolge hoher Temperaturen gestorben, ergibt ein Bericht des Robert Koch-Instituts. Etwa 9.600 der hitzebedingten Sterbefälle in diesem Jahr gehen laut RKI auf die besonders heiße Woche Ende Juni zurück, als vielerorts Temperaturen über 40 Grad Celsius gemessen wurden.

Nachrichten | Panorama : Hitze: Wenn es dem Körper zu viel wird Sonne und Wärme fördern das Wohlbefinden. Doch Hitze kann den Körper auch stark belasten. Die Symptome und was man dagegen tun kann:

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Quelle: epd, KNA