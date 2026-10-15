Istanbul: Tote nach Hochwasser - Türkei erwartet mehr Regen

Heftige Regenfälle haben in Istanbul mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Auch in anderen Regionen der Türkei rechnen die Behörden mit starkem Regen.

Die anhaltenden Unwetter forderten Todesopfer. Wegen weiterer Regenfälle bleiben Schulen geschlossen. Katastrophenschutz, Feuerwehr und Küstenwache sind im Dauereinsatz. 15.10.2026 | 2:10 min

Während nach heftigen Überschwemmungen in Istanbul mit mindestens zwei Toten die Rettungsarbeiten noch andauern, drohen der Türkei bereits neue starke Regenfälle. Innenminister Mustafa Ciftci warnte, auch in den nordwestlichen Provinzen Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Yalova und Düzce würden nach Angaben der Generaldirektion für Meteorologie bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet.

Die dortigen Schulen seien deshalb geschlossen. Er rief die Bevölkerung dazu auf, nur auf die Straße zu gehen, wenn dies unbedingt notwendig sei, und sich von Unterführungen und Flussbetten fernzuhalten.

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen in Istanbul

In einigen Stadtteilen Istanbuls wurden seit Mittwochabend die stärksten Niederschlagsmengen seit 1985 gemessen, wie lokale Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichteten. Der Gouverneur von Istanbul, Davut Gül, berichtete sogar von den stärksten Niederschlägen seit Beginn der Aufzeichnungen vor 80 Jahren.

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Innenminister Ciftci bilanzierte, Istanbul habe bisher eine Niederschlagsmenge von rund 270 Litern pro Quadratmeter erreicht. Laut Gouverneur Gül laufen die Rettungsarbeiten an 14 Orten noch.

Mehr als 46.000 Einsatzkräfte waren demnach an den Such- und Rettungsmaßnahmen beteiligt. In ganz Istanbul retteten sie gut 2.700 Menschen - teils auch mit Booten. Eine 34-jährige Person starb im Stadtteil Sariyer auf der europäischen Seite der Stadt bei dem Versuch, eine überschwemmte Straße zu überqueren, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Überschwemmungen trafen Istanbul am Mittwochabend

Die Überschwemmungen hatten Istanbul am Mittwoch in den späten Abendstunden getroffen. Zahlreiche Menschen waren noch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und blieben mit ihren Autos stecken. Online verbreitete Videos zeigen dramatische Bilder von geparkten Autos, die von schlammigen Wassermassen mitgerissen werden. Andere Bilder zeigen, wie Bewohner Menschen aus reißendem Wasser durch ein Fenster in ein Haus ziehen.

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Auch Flugzeuge mussten vom Flughafen Istanbul wegen des Unwetters umgeleitet werden. 19 Flüge seien gestrichen worden, sagte Gül. Ihm zufolge wird zudem noch kontrolliert, ob es Lecks an Stromleitungen gibt. Am Mittwoch war ein 14-Jähriger durch einen Stromschlag in einer Pfütze ums Leben gekommen.

Stadtplaner: Auch Bebauung von Istanbul schuld an Überschwemmungen

Die Istanbuler Kammer für Stadtplanung kritisierte, die aktuelle Situation lasse sich nicht allein mit der Heftigkeit der Regenfälle erklären. Die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka zitierte aus einer schriftlichen Erklärung, dass vielmehr der seit Jahren andauernde Druck zur intensiven Bebauung Istanbuls irreversible Schäden an der Natur und den Wassereinzugsgebieten der Stadt verursacht habe.

Durch die Versiegelung von Flächen, auf denen sonst Regenwasser in den Boden versickern könnte, würde das Wasser schnell über die Oberfläche abfließen. Die Verengung von Flussbetten oder deren Randbebauung führten dazu, dass die Kapazitäten der städtischen Infrastruktur überschritten würden. Dadurch erhöhe sich das Risiko von Überschwemmungen und Hochwasser bei starken Regenfällen.

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Quelle: dpa