SPD-Bundesparteitag in Berlin: Wahl der Parteivorsitzenden

Bei ihrem Parteitag will die SPD das Debakel bei der Bundestagswahl aufarbeiten. Das dreitägige Treffen in Berlin soll die Weichen für die inhaltliche Neuausrichtung der Sozialdemokraten stellen und zumindest teilweise personell auch einen Neuanfang signalisieren.

SPD-Parteitag: Aufarbeitung der Bundestagswahl

Nur noch 16,4 Prozent der Wählerstimmen hat die SPD bei der Bundestagswahl im Februar bekommen. Es war das schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokratien seit Gründung der Bundesrepublik. Der Parteitag soll Raum für Debatten über die Ursachen der Wahlniederlage schaffen und den Weg in die Zukunft weisen.

Personell teilweise ein Neuanfang in der SPD

In der Doppelspitze der Partei muss die nach der Wahl teilweise scharf kritisierte Parteilinke Saskia Esken ihren Posten räumen.

Für sie soll Arbeitsministerin Bärbel Bas übernehmen. Im Amt bleibt aber Lars Klingbeil , der neben Esken die Partei seit Ende 2021 führte und damit genauso in der Verantwortung stand. Offiziell gewählt werden soll auch der neue SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.

Abschied von Scholz

Kontroverses Thema Außenpolitik

Seit gut zwei Wochen sorgt ein außenpolitisches "Manifest" in der SPD für Aufregung, das von Parteilinken wie Ralf Stegner und Rolf Mützenich initiiert wurde. Die rund hundert Unterzeichner fordern eine grundsätzliche Umkehr in der Außen- und Sicherheitspolitik, kritisieren eine "militärische Alarmrhetorik" und schlagen Gespräche mit Russland zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vor.

Das so genannte Manifest zahlreicher prominenter SPD-Politiker, das eine Kehrtwende in der Außenpolitik und eine Annäherung an Russland fordert, richtet sich auch gegen Parteichef Lars Klingbeil.

15.06.2025 | 4:06 min