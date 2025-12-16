Auszeichnung für Meinungsfreiheit:Inhaftierte Journalisten mit Sacharow-Preis geehrt
Das EU-Parlament würdigt den belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut und die georgische Journalistin Msia Amaghlobeli mit dem Sacharow-Preis. Beide Preisträger sind in Haft.
Das Europäische Parlament hat in diesem Jahr den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an den belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut und die georgische Journalistin Msia Amaghlobeli verliehen.
Da die beiden Preisträger in ihren Heimatländern in Haft sitzen, übergab Parlamentspräsidentin Roberta Metsola den Preis in Straßburg stellvertretend an Poczobuts Tochter und eine Mitstreiterin Amaghlobelis'.
EU fordert Freilassung inhaftierter Preisträger
"Andrzej und Msia können heute nicht bei uns sein, um ihre Taten und ihren Mut zu feiern", bedauerte Metsola.
Das Europaparlament fordert ihre Freilassung.
Regimekritiker und Freiheitskämpfer
Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an und ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenko. Er wurde 2021 festgenommen und zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Zeitweise war er in Einzelhaft und erhielt keine angemessene medizinische Versorgung.
Amaghlobeli wurde 2025 nach ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu zwei Jahren Haft verurteilt. Als erste weibliche politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit und als Verfechterin der Meinungsfreiheit gilt sie als Symbolfigur der prodemokratischen Bewegung.
Parlamentspräsidentin sichert Unterstützung zu
Parlamentspräsidentin Metsola sicherte auch den anderen Nominierten ihre Unterstützung zu. Dazu gehören Journalistinnen, Journalisten und humanitäre Helferinnen und Helfer in Palästina und anderen Konfliktgebieten sowie serbische Studierende.
Auszeichnung zur Verteidigung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit
Der nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrej Sacharow (1921-1989) benannte Preis wird seit 1988 jährlich an Personen und Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert.
Im vergangenen Jahr ging der Preis an die venezolanische Opposition um María Corina Machado und Edmundo González Urrutia, der bei der Präsidentschaftswahl den autoritären Machthaber Nicolás Maduro herausgefordert hatte. Nach der Wahl machte die Opposition Wahlbetrug öffentlich und reklamierte den Sieg für sich.
