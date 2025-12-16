Inhaftierte Journalisten mit Sacharow-Preis geehrt

Das EU-Parlament würdigt den belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut und die georgische Journalistin Msia Amaghlobeli mit dem Sacharow-Preis. Beide Preisträger sind in Haft.

Jana Poczobut (M.), Tochter des inhaftierten weißrussischen Journalisten Andrzej Poczobut, nahm stellvertretend für ihren Vater den Sacharow-Preis entgegen. 16.12.2025 | 0:28 min

Das Europäische Parlament hat in diesem Jahr den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an den belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut und die georgische Journalistin Msia Amaghlobeli verliehen.

Da die beiden Preisträger in ihren Heimatländern in Haft sitzen, übergab Parlamentspräsidentin Roberta Metsola den Preis in Straßburg stellvertretend an Poczobuts Tochter und eine Mitstreiterin Amaghlobelis'.

EU fordert Freilassung inhaftierter Preisträger

"Andrzej und Msia können heute nicht bei uns sein, um ihre Taten und ihren Mut zu feiern", bedauerte Metsola.

Sie wurden inhaftiert, einfach weil sie ihre Arbeit getan und ihre Stimme gegen Ungerechtigkeiten erhoben haben. „ Roberta Metsola, EU-Parlamentspräsidentin

Das Europaparlament fordert ihre Freilassung.

In Georgien und Belarus sitzen sie nach Regierungskritik in Haft: Der belarussische Journalist Poczobut und die georgische Journalistin Amaghlobeli erhalten den Sacharow-Preis. 22.10.2025 | 0:24 min

Regimekritiker und Freiheitskämpfer

Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an und ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenko. Er wurde 2021 festgenommen und zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Zeitweise war er in Einzelhaft und erhielt keine angemessene medizinische Versorgung.

Amaghlobeli wurde 2025 nach ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu zwei Jahren Haft verurteilt. Als erste weibliche politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit und als Verfechterin der Meinungsfreiheit gilt sie als Symbolfigur der prodemokratischen Bewegung.

Die innenpolitische Lage in Georgien ist angespannt, es werden vermehrt politische Aktivisten festgenommen. Mima-Reporter Felix Klauser fasst die Stimmung rund um die Kommunalwahlen zusammen. 06.10.2025 | 4:35 min

Parlamentspräsidentin sichert Unterstützung zu

Parlamentspräsidentin Metsola sicherte auch den anderen Nominierten ihre Unterstützung zu. Dazu gehören Journalistinnen, Journalisten und humanitäre Helferinnen und Helfer in Palästina und anderen Konfliktgebieten sowie serbische Studierende.

Nach einer Beratung des UN-Sicherheitsrats über die Situation im Gazastreifen ist Israel erneut kritisiert worden. Der Vorwurf: Über 500.000 Menschen seien akut von Hunger und Tod bedroht. 28.08.2025 | 0:20 min

Auszeichnung zur Verteidigung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit

Der nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrej Sacharow (1921-1989) benannte Preis wird seit 1988 jährlich an Personen und Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert.

Im vergangenen Jahr ging der Preis an die venezolanische Opposition um María Corina Machado und Edmundo González Urrutia, der bei der Präsidentschaftswahl den autoritären Machthaber Nicolás Maduro herausgefordert hatte. Nach der Wahl machte die Opposition Wahlbetrug öffentlich und reklamierte den Sieg für sich.

Quelle: epd, KNA