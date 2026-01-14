Howard Carpendale feiert 80. Geburtstag

Howard Carpendale begeht heute seinen 80. Geburtstag. Das tut er mit demonstrativer Gelassenheit. Der Sänger hat auch schon einiges in seiner Karriere erlebt.

Carpendale interessiert nicht das Alter, sondern die Energie

Howard Carpendale feiert heute seinen 80. Geburtstag. Quelle: Imago

Howard Carpendale feiert heute seinen 80. Geburtstag. Den runden Ehrentag nimmt er entspannt:





Ich habe mir angewöhnt, solchen Tagen nicht zu viel Bedeutung zu geben. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Gelassenheit. „ Howard Carpendale, Sänger

Eine Gelassenheit, die Carpendale durch Erfolge wie "Hello Again", "Fremde oder Freunde", "Deine Spuren im Sand" oder deutsche Coverversionen wie "Ti Amo" und "Tür an Tür mit Alice" entwickelt haben mag.

Giovanni Zarrella feierte in seiner Show am 20. September um 20:15 Uhr Howard Carpendale. 19.09.2025 | 5:01 min

Um die 130 Alben listet die Musikindustrie unter dem Namen Howard Carpendale - immerhin 38 davon landeten weit vorn in den Charts. Richtig weg vom Fenster war der Sänger, der sich als Entertainer sieht, nie. Seit Jahrzehnten feierte er immer wieder Erfolge - so was macht gelassen.

Carpendale konnte anfangs gar kein Deutsch

Geboren wurde Howard Carpendale in Durban, Südafrika. Als er zum ersten Mal Elvis Presley und seinen Rock'n Roll hörte, war für ihn klar, dass Musik seine Zukunft sein würde. Carpendale gründete eine Band, und ging nach einem Zwischenstopp in England 1966 nach Deutschland.

Da konnte Howard Carpendale noch gar kein Deutsch - und sang dennoch.

Die ersten Titel, die ich gesungen habe, habe ich nicht verstanden - das war alles nur phonetisch. „ Howard Carpendale, Sänger

Viele seiner - vor allem weiblichen - Fans lieben Carpendales südafrikanischen Akzent, mit dem "Howie" heute noch deutsch spricht. Ein Markenzeichen des Geburtstagskindes.

Howard Carpendale litt an Depressionen

Doch Carpendale kennt nicht nur die Sonnenseite des Lebens: Ein Berater brachte große Teile von Carpendales Vermögens durch. Und 2007 habe ihm ein befreundeter Arzt seine Depressionen offenbart und ihm zu einer Behandlung geraten. Mit seinen psychischen Problemen tat er sich zunächst extrem schwer, wie er später verriet.

Ich kannte das Wort Depression kaum, ich war ein Alphatier in meinem Leben - das konnte mir nicht passieren. „ Howard Carpendale, Sänger

Seit 2018 ist Carpendale mit der US-Amerikanerin Donnice Pierce verheiratet, mit der er schon viele Jahre davor zusammen war und einen inzwischen erwachsenen Sohn hat. Die beiden leben in München.

Nach über sechs Jahrzehnten Musikgeschichte nimmt Howard Carpendale Abschied von der großen Bühne. Seine Familie und sein Publikum begleiten ihn auf diesem emotionalen Weg. 26.02.2025 | 6:42 min

Howard Carpendale feiert einen Abschied ohne Abschied

Für dieses Jahr kündigte der Sänger zwar eine "große Arena-Abschiedstournee" durch Deutschland an, stellte aber zugleich klar, dass es sich nur um seine letzte große Tour durch Stadien und Hallen handle. Ein genereller Bühnenabschied sei dies nicht.

Er sammle derzeit Momente, nicht Jahre, sagt Carpendale gegenüber ZDFheute. Und mit Blick auf seine Fans sagt er:

Wir sehen uns... auf der Bühne. „ Howard Carpendale, Sänger

Quelle: ZDF, AFP, DPA