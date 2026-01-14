Howard Carpendale feiert 80. Geburtstag

Sänger feiert 80. Geburtstag:Carpendale interessiert nicht das Alter, sondern die Energie
Howard Carpendale begeht heute seinen 80. Geburtstag. Das tut er mit demonstrativer Gelassenheit. Der Sänger hat auch schon einiges in seiner Karriere erlebt.
Howard Carpendale feiert heute seinen 80. Geburtstag. Den runden Ehrentag nimmt er entspannt:
Eine Gelassenheit, die Carpendale durch Erfolge wie "Hello Again", "Fremde oder Freunde", "Deine Spuren im Sand" oder deutsche Coverversionen wie "Ti Amo" und "Tür an Tür mit Alice" entwickelt haben mag.
Um die 130 Alben listet die Musikindustrie unter dem Namen Howard Carpendale - immerhin 38 davon landeten weit vorn in den Charts. Richtig weg vom Fenster war der Sänger, der sich als Entertainer sieht, nie. Seit Jahrzehnten feierte er immer wieder Erfolge - so was macht gelassen.
Carpendale konnte anfangs gar kein Deutsch
Geboren wurde Howard Carpendale in Durban, Südafrika. Als er zum ersten Mal Elvis Presley und seinen Rock'n Roll hörte, war für ihn klar, dass Musik seine Zukunft sein würde. Carpendale gründete eine Band, und ging nach einem Zwischenstopp in England 1966 nach Deutschland.
Da konnte Howard Carpendale noch gar kein Deutsch - und sang dennoch.
Viele seiner - vor allem weiblichen - Fans lieben Carpendales südafrikanischen Akzent, mit dem "Howie" heute noch deutsch spricht. Ein Markenzeichen des Geburtstagskindes.
Howard Carpendale litt an Depressionen
Doch Carpendale kennt nicht nur die Sonnenseite des Lebens: Ein Berater brachte große Teile von Carpendales Vermögens durch. Und 2007 habe ihm ein befreundeter Arzt seine Depressionen offenbart und ihm zu einer Behandlung geraten. Mit seinen psychischen Problemen tat er sich zunächst extrem schwer, wie er später verriet.
Seit 2018 ist Carpendale mit der US-Amerikanerin Donnice Pierce verheiratet, mit der er schon viele Jahre davor zusammen war und einen inzwischen erwachsenen Sohn hat. Die beiden leben in München.
Howard Carpendale feiert einen Abschied ohne Abschied
Für dieses Jahr kündigte der Sänger zwar eine "große Arena-Abschiedstournee" durch Deutschland an, stellte aber zugleich klar, dass es sich nur um seine letzte große Tour durch Stadien und Hallen handle. Ein genereller Bühnenabschied sei dies nicht.
Er sammle derzeit Momente, nicht Jahre, sagt Carpendale gegenüber ZDFheute. Und mit Blick auf seine Fans sagt er:
