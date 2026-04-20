Borneo: Feuerwalze zerstört 1.000 Stelzenhäuser

Ein verheerendes Feuer hat auf der Insel Borneo 1.000 Holzhäuser zerstört. Starke Winde und die enge Bebauung haben es den Flammen leicht gemacht. Die Ursache ist noch unklar.

Ein gewaltiges Feuer zerstört im malaysischen Sandakan bis zu 1.000 Häuser. Tausende Menschen sind obdachlos geworden. Die Regierung sagt schnelle Hilfe und Unterkünfte zu. 19.04.2026 | 0:26 min

Ein Feuer hat in einem Küstendorf im malaysischen Teil der Insel Borneo etwa 1.000 Häuser zerstört. Mehr als 9.000 Menschen seien durch den Großbrand vertrieben worden, teilten die Behörden mit. Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Das Feuer war am Sonntag im Bezirk Sandakan ausgebrochen und griff rasch auf Holzhäuser über, die in Reihen auf Stelzen über dem Meer gebaut waren, wie Feuerwehr und Rettungsdienste mitteilten. Starker Wind und der geringe Abstand zwischen den Gebäuden hätten die Ausbreitung der Flammen begünstigt, hieß es. Enge Zugangswege und die Gezeiten hätten die Löscharbeiten erschwert.

Die Trümmer rauchen noch: zerstörte Häuser nach dem Brand in einem Küstendorf in Sabah, Malaysia. Quelle: dpa

Ermittlungen zur Ursache dauern an

Ministerpräsident Anwar Ibrahim erklärte, staatliche Stellen auf Bundes- und Regionalebene koordinierten die Hilfsmaßnahmen. Die unmittelbare Unterstützung gelte den heimatlos gewordenen Familien.

Der Dorfvorsteher Sharif Hashim Sharif Iting wurde von der örtlichen Zeitung "Daily Express" mit den Worten zitiert, Auslöser sei ein außer Kontrolle geratener Kochbrand gewesen. Bestätigt ist die Ursache bislang nicht, die Ermittlungen dauern an.

Wasserdörfer weit verbreitet

Über dem Meer errichtete Wasserdörfer finden sich an weiten Teilen der Küste des malaysischen Bundesstaates Sabah, der zu den ärmsten Regionen des Landes zählt. Die einfach gebauten Häuser stehen dicht beieinander und bestehen aus Holz und anderen leicht brennbaren Materialien.

Die Küstensiedlung im Bezirk Sandakan in Sabah auf der malayischen Insel Borneo liegt unter einer Rauchglocke. Quelle: Uncredited/Sandakan Fire and Rescue Department/AP/dpa

Viele Bewohner stammen aus einkommensschwachen oder marginalisierten Gruppen, darunter Indigene und Menschen ohne formalen Staatsbürgerschaftsstatus. Brände in den Wasserdörfern Sabahs ereignen sich seit Jahren immer wieder.