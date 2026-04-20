Borneo: Feuerwalze zerstört 1.000 Stelzenhäuser

Stelzendorf in Teilen niedergebrannt:Feuerwalze zerstört 1.000 Holzhäuser auf Borneo
Ein verheerendes Feuer hat auf der Insel Borneo 1.000 Holzhäuser zerstört. Starke Winde und die enge Bebauung haben es den Flammen leicht gemacht. Die Ursache ist noch unklar.
Ein Feuer hat in einem Küstendorf im malaysischen Teil der Insel Borneo etwa 1.000 Häuser zerstört. Mehr als 9.000 Menschen seien durch den Großbrand vertrieben worden, teilten die Behörden mit. Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.
Das Feuer war am Sonntag im Bezirk Sandakan ausgebrochen und griff rasch auf Holzhäuser über, die in Reihen auf Stelzen über dem Meer gebaut waren, wie Feuerwehr und Rettungsdienste mitteilten. Starker Wind und der geringe Abstand zwischen den Gebäuden hätten die Ausbreitung der Flammen begünstigt, hieß es. Enge Zugangswege und die Gezeiten hätten die Löscharbeiten erschwert.
Ermittlungen zur Ursache dauern an
Ministerpräsident Anwar Ibrahim erklärte, staatliche Stellen auf Bundes- und Regionalebene koordinierten die Hilfsmaßnahmen. Die unmittelbare Unterstützung gelte den heimatlos gewordenen Familien.
Der Dorfvorsteher Sharif Hashim Sharif Iting wurde von der örtlichen Zeitung "Daily Express" mit den Worten zitiert, Auslöser sei ein außer Kontrolle geratener Kochbrand gewesen. Bestätigt ist die Ursache bislang nicht, die Ermittlungen dauern an.
Wasserdörfer weit verbreitet
Über dem Meer errichtete Wasserdörfer finden sich an weiten Teilen der Küste des malaysischen Bundesstaates Sabah, der zu den ärmsten Regionen des Landes zählt. Die einfach gebauten Häuser stehen dicht beieinander und bestehen aus Holz und anderen leicht brennbaren Materialien.
Viele Bewohner stammen aus einkommensschwachen oder marginalisierten Gruppen, darunter Indigene und Menschen ohne formalen Staatsbürgerschaftsstatus. Brände in den Wasserdörfern Sabahs ereignen sich seit Jahren immer wieder.