Nach Jamaika und Kuba nimmt Melissa Kurs auf die Bahamas

Nachdem er große Verwüstungen auf Jamaika hinterlassen hat, ist Hurrikan "Melissa" weitergezogen - etwas abgeschwächt, aber dennoch kraftvoll. Nun nimmt er Kurs auf die Bahamas.

Nach Jamaika ist jetzt auch Kuba von massiver Zerstörung durch Hurrikan Melissa betroffen. Mehr als 700.000 Menschen wurden vorsorglich evakuiert. 29.10.2025 | 1:28 min

Der zerstörerische Hurrikan "Melissa" hat nach seinem Durchzug durch Jamaika den Karibikstaat Kuba erreicht. Der Wirbelsturm zog mit Windgeschwindigkeiten von 165 Kilometern pro Stunde über den Osten der Insel und sorgte für schwere Schäden sowie heftige Überschwemmungen. In Jamaika begannen unterdessen die Aufräumarbeiten.

"Es war eine sehr schwierige Nacht. Die Schäden sind erheblich, und der Hurrikan Melisa befindet sich immer noch über kubanischem Gebiet", schrieb Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Plattform X.

Ich bitte unser Volk, nicht leichtsinnig zu werden, Disziplin zu wahren und weiterhin Schutz zu suchen. „ Miguel Díaz-Canel, Präsident Kuba

Sobald es die Umstände zulassen, werde wir mit dem Wiederaufbau begonnen, ergänzte Diaz-Canel. "Wir sind bereit." Mehr als 735.000 Menschen waren nach Regierungsangaben zuvor in Sicherheit gebracht worden. Der Inselstaat Kuba hat knapp zehn Millionen Einwohner und wird streng sozialistisch regiert.

Das Hurrikanzentrum hatte vor "lebensbedrohlichen und möglicherweise katastrophalen Sturzfluten mit zahlreichen Erdrutschen" gewarnt. Für die Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín und Las Tunas galt eine Hurrikan-Warnung.

Strassen in Flüsse verwandelt

In den sozialen Netzwerken kursierten erste Videos, die die Situation in den besonders betroffenen Gebieten zeigen sollen: Menschen waten in ihren Häusern durch fast knietiefes Wasser, es sind Hilferufe zu hören. Straßen sind in Flüsse verwandelt.

Eduardo Córdoba Bergara suchte in der Ortschaft Banes mit seiner Frau und seinen drei Töchtern Schutz in einer Notunterkunft. "Dass die Familie in Sicherheit ist, beruhigt mich. Das Haus, in dem wir leben, ist in schlechtem Zustand und wird den Winden nicht standhalten", sagte er der kommunistischen Parteizeitung "Granma".

Als Hurrikan der höchsten Stufe 5 ist "Melissa" im Südwesten Jamaikas auf Land getroffen. 28.10.2025 | 1:27 min

Ausmaß der Schäden auf Jamaika noch unklar

"Melissa" war am Dienstag als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde auf Jamaika getroffen. Der Hurrikan brachte Sturmfluten, zerstörerische Winde und heftige Regenfälle mit sich.

Angesichts der schweren Schäden erklärte die Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet. Das genaue Ausmaß war allerdings auch Stunden nach dem Eintreffen des Hurrikans noch ungewiss. In örtlichen Medien waren Bilder von zertrümmerten Häusern in überschwemmten Straßenzügen zu sehen.

Nach Angaben der Behörden wurden Krankenhäuser und Brücken beschädigt. Mehr als 530.000 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Die regionale Gesundheitsbehörde Serha warnte in den von Überschwemmungen betroffenen Regionen vor Krokodilen.

"Melissa" hat mit Windgeschwindigkeiten bis 295 km/h große Teile von Jamaika verwüstet. 29.10.2025 | 1:46 min

Zu möglichen Opfern wollten die Behörden zunächst keine Angaben machen, sprachen aber von Menschen, die aufgrund der extremen Bedingungen während des Sturms nicht mehr aus ihren beschädigten Häusern gerettet werden konnten. Regierungschef Andrew Holness rief die Menschen dazu auf, hoffnungsvoll zu bleiben.

Unser Land wurde von Hurrikan "Melissa" verwüstet, aber wir werden es wieder aufbauen, und zwar noch besser als zuvor. „ Andrew Holness, Regierungschef Jamaika

Bahamas: Inseln evakuiert

Nach Kuba soll "Melissa" am Mittwochnachmittag die Bahamas erreichen - laut Hurrikanzentrum immer noch als "starker Hurrikan". Es seien heftige Regenfälle und Sturzfluten zu erwarten. Die Regierung ordnete Evakuierungen für sechs der mehr als 700 Inseln an. Für den Südosten und das Zentrum des Archipels der Bahamas galt eine Hurrikan-Warnung. Die Bahamas sind ein Inselstaat im Atlantik südöstlich der USA. Haupterwerbszweig ist der Tourismus. Teile der Land- und Meeresfläche sind als Nationalparks geschützt.

Auch auf Haiti wütete "Melissa". Bei heftigen Regenfällen und Erdrutschen starben Medienberichten zufolge mindestens elf Menschen.